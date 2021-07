Google Maps et Waze sont bons dans différentes choses, et c’est un énorme problème de voyage sur la route

Pour commencer l’été, ma famille et moi avons parcouru plus de 2000 milles aller-retour jusqu’au Texas. Notre navire était un Ford F150 2017, tirant une remorque cargo de 21 pieds que nous avons convertie en camping-car. Nous avons parcouru tout le chemin du Kansas à Padre Island National Seashore, afin que nous puissions camper sur la plage pendant quelques nuits avec des amis. L’expérience était fantastique, mais l’expérience de conduite aurait pu être un peu meilleure si la parité des fonctionnalités entre Google Maps et Waze sur Android Auto était plus cohérente.

Lorsque j’ai acheté mon camion en décembre 2019, j’étais tellement excité de découvrir le véhicule prenant en charge Android Auto, une première pour moi. Bien que l’unité principale de mon camion ne prenne pas en charge une connexion sans fil, j’aime tout de même utiliser Android Auto. De Google Assistant avec ses intégrations de communication à la musique en streaming, c’est génial, en particulier ses fonctionnalités de navigation.

Jusqu’à ce que je commence à utiliser Android Auto, j’utilisais exclusivement Google Maps chaque fois que j’avais besoin d’aide pour naviguer n’importe où. Google Maps a tellement de fonctionnalités utiles, et surtout, je le connais, ce qui est essentiel lorsque vous essayez de vous déplacer dans un endroit auquel vous n’êtes pas habitué. Mais Android Auto m’a donné envie d’essayer de nouvelles applications, et je connaissais quelques personnes qui adoraient utiliser Waze. Alors j’ai pensé l’essayer.

Et tu sais quoi? J’aime vraiment ça. J’aime la façon dont il affiche les noms de routes, les stations-service, les hôtels et les restaurants plus fréquemment sans zoomer. J’apprécie également les données provenant des utilisateurs en ce qui concerne la construction et les dangers de la route. De plus, les choses amusantes qui sont ajoutées périodiquement, telles que les voix de célébrités comme Boy George pendant le mois de la fierté ou les icônes de voitures pour chiens et chats en cours en ce moment, donnent à chaque trajet en voiture quelque chose de nouveau à rechercher.

En 2013, Google a acquis Waze. Depuis lors, certaines de ces fonctionnalités proposées par les utilisateurs ont commencé à se retrouver dans Google Maps. Les deux applications fonctionnent indépendamment, mais comme la même entreprise possède les deux, certaines ressources sont partagées. Bien que j’apprécie cela, pas autant de fonctionnalités de Google Maps sont revenues dans Waze que je le souhaiterais.

Jongler avec les applications Android Auto sur la route

J’ai décidé de commencer notre road trip en utilisant Waze comme navigateur pour arriver à notre destination le plus rapidement et en toute sécurité possible. Dès le départ, les choses ont fonctionné à merveille lorsqu’il a commencé à m’informer des dangers de la route et des zones de construction. Mais j’ai commencé à remarquer une grande disparité de fonctionnalités lorsqu’il était temps de faire le plein d’essence.

Mon camion est un véhicule d’une demi-tonne avec un moteur bi-turbo de 3,5 L, et je fais généralement une moyenne d’environ 19 MPG. Tout en tirant mon camping-car converti, pesant environ 5700 lb à pleine charge, j’obtiens un fabuleux 8-9MPG. Cela signifie que j’avais de nombreux arrêts à faire au cours du voyage de plus de 2000 milles, et avec un réservoir de carburant de 20 gallons, j’avais besoin de savoir avec certitude à quelle distance était mon prochain plein.

D’un point de vue environnemental, de gain de temps et financier, j’aimerais obtenir une meilleure consommation de carburant, mais les arrêts fréquents sont les bienvenus avec les enfants à bord.

Il existe de nombreuses excellentes applications Android, mais toutes n’ont pas d’équivalent Android Auto, et même les meilleures fonctionnalités des applications Android Auto sont associées à leurs applications pour smartphone. Ceci est fait pour quelques raisons, mais principalement pour limiter le nombre d’interactions requises de la part du conducteur. Parce que plus le conducteur regarde l’écran pour choisir une fonction, moins il regarde la route.

Malheureusement, l’une des fonctionnalités Android Auto manquantes de Waze – que Google Maps a – trouve un arrêt en cours de route. C’est un problème majeur lorsque vous voyagez. L’application pour téléphone Waze le permet, mais Android Auto désactive l’option lorsque votre véhicule est en mouvement. Avec Google Maps, cependant, vous pouvez ajouter un arrêt de différentes manières, même vocalement, pendant la conduite.

Ainsi, après avoir demandé à plusieurs reprises à ma femme d’utiliser son téléphone pour Google Maps et de trouver à quelle distance se trouvait la prochaine station-service, je suis passé à Google Maps dans Android Auto lors du prochain ravitaillement. Oui, nous aurions pu continuer à jongler avec les deux applications de navigation, mais ce n’était pas pratique, et elle a dû devenir mon assistante pas à pas – quelque chose qu’aucun de nous n’aimait.

Il ne m’a pas fallu beaucoup de temps pour me rendre compte que j’avais vraiment raté les données en temps réel sur le trafic et l’état des routes fournies par Waze. Les données de Google Maps ne manquaient pas entièrement, mais les données étaient généralement retardées, pas aussi détaillées ou (dans certains cas) réellement manquantes.

Utiliser Android Auto pour un long voyage sur la route est merveilleux. Waze et Google Maps peuvent faire un travail fantastique pour vous amener là où vous devez aller. Mais en tant que conducteur, il est essentiel que j’aie un accès constant aux informations qui me permettront de me sentir à l’aise et en contrôle. Savoir qu’il y a des débris sur la route avant d’y arriver, qu’il y a une voiture arrêtée sur le bord de la route ou à quelle distance se trouve le prochain arrêt de carburant le long de votre itinéraire vous prépare mentalement à des situations stressantes.

Vous ne devriez pas avoir à tâtonner avec plusieurs applications pour obtenir cette tranquillité d’esprit, que vous conduisiez 2000 miles ou une distance beaucoup plus courte.

