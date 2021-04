Google Maps facilitera la planification de vos vacances d’été – .

L’été approche à grands pas et de nombreuses personnes planifient déjà leur voyage en fonction de ce qui est actuellement possible en matière de réglementation en matière de pandémie. Les règles de sécurité peuvent varier d’un endroit à l’autre, mais c’est là que Google peut vous aider. La société a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour Google Maps et Google Travel qui fourniront des informations précises en temps réel sur la destination choisie, les arrêts en cours de route et les restrictions locales.

Google a expliqué dans un article de blog qu’il voyait plus de chercheurs d’informations sur les destinations liées aux voyages, y compris les «restrictions de voyage par pays» et «où voyager» maintenant que les vaccins sont largement disponibles. C’est pourquoi Google a modifié ses produits Travel et Maps pour offrir des informations immédiates aux clients qui planifient leurs vacances.

La recherche Google vous indiquera s’il existe des avis de voyage COVID-19 liés à votre destination chaque fois que vous rechercherez des vols, des hôtels et des activités. Google indiquera si les ordonnances de quarantaine sont en place à l’arrivée et si les résultats des tests ou une preuve d’immunisation seront nécessaires.

Les utilisateurs qui souhaitent obtenir des informations à jour sur les restrictions peuvent les obtenir via des mises à jour par e-mail. Google vous informera de tout changement, qui est spécifique à un pays pour les voyages internationaux et à un état aux États-Unis.

Nouvel onglet Explorer de Google Travel affiché dans une animation. Source de l’image: Google

Un onglet Explorer a été ajouté à l’outil Google Travel, permettant aux utilisateurs de parcourir «plus que des vols». La section vous permettra d’explorer les destinations sur une carte, y compris les petites villes et les parcs nationaux. L’onglet Explorer vous permettra de filtrer la destination par catégorie, y compris la prise en charge des villes avec des aéroports à proximité. Des avis de voyage seront également présentés sur la page, comme le montre l’animation ci-dessus, fournissant des informations instantanées sur les règles de voyage pour une destination choisie.

Google Maps vous aidera à décider à l’avance où vous arrêter en cours de route, mais uniquement si vous planifiez votre voyage via la version de bureau de l’application. Vous devrez d’abord entrer votre point de départ et votre destination finale, puis vous pourrez explorer différents endroits pour vous arrêter en cours de route. L’application mettra en évidence les hôtels, les parcs, les terrains de camping et les aires de repos. Vous pourrez sélectionner un emplacement et l’ajouter comme arrêt. Une fois le voyage planifié, vous pouvez exporter les itinéraires vers votre iPhone ou Android par SMS, e-mail ou l’application mobile Google Maps.

L’application de bureau Google Maps permet aux utilisateurs de découvrir et de sélectionner des arrêts sur leur itinéraire. Source de l’image: Google

Une fois les itinéraires téléchargés sur le téléphone, vous pourrez apporter des modifications à votre trajet. Vous pouvez annuler des arrêts et en ajouter de nouveaux, selon vos besoins. Faites simplement glisser votre doigt vers le haut pendant la navigation pour trouver de nouveaux emplacements d’arrêt ou pour supprimer les emplacements précédemment ajoutés.

Comme avec Google Travel, la nouvelle fonctionnalité Google Maps est accompagnée d’avertissements de restriction de coronavirus qui apparaîtront dans le panneau d’informations du voyage, comme le montre la courte animation ci-dessus.

