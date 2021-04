Google Maps montre comment trouver des entreprises respectueuses de l’environnement

Le Jour de la Terre est à nos portes et Google indique comment Maps peut aider tout le monde à rester. Google Maps sur Android Auto aide déjà les conducteurs respectueux de l’environnement de certains véhicules électriques à cartographier efficacement leurs itinéraires avec des bornes de recharge en cours de route. Aujourd’hui, Google met en évidence d’autres façons dont Google Maps peut aider tout le monde à rester propre et à devenir écologique en recyclant et en réutilisant des articles.

Google Maps déploie une nouvelle fonctionnalité qui permet aux entreprises d’ajouter des informations écologiques supplémentaires à leurs profils à l’aide de leurs comptes Google My Business. Cela signifie qu’à partir de maintenant, il sera plus facile de savoir où vous pouvez aller pour recycler des matériaux tels que les vêtements, l’électronique, les piles, les déchets ménagers dangereux, les ampoules et plus encore. Google invitera bientôt certains utilisateurs à répondre aux questions sur les lieux qu’ils visitent pour s’assurer que les informations de recyclage sont à jour et exactes.

Google met également en évidence sa fonction de liste, qui est disponible Maps pour les meilleurs téléphones Android et peut aider les utilisateurs à garder une trace d’endroits tels que les bornes de recharge pour véhicules électriques, les centres de recyclage locaux, les magasins d’occasion et même les lieux de recyclage locaux. Si vous n’avez pas encore utilisé cette fonctionnalité, nous avons un guide pour vous montrer comment utiliser les listes enregistrées dans Google Maps. Google recommande même de donner aux entreprises respectueuses de l’environnement un cri sur les avis, de publier des images pour montrer leurs efforts et même de suggérer des modifications utiles aux entreprises.

Le Jour de la Terre n’est peut-être qu’un jour, mais il est important d’aider à garder la planète propre chaque jour. Réduire les déchets et réutiliser les articles est un moyen important d’y parvenir. Chez Android Central, nous soulignons déjà quelques façons de recycler votre ancien téléphone Android, et Samsung vient de lancer son programme Galaxy Upcycling at Home qui peut donner une nouvelle vie à vos anciens smartphones.

ne cligne pas des yeux

Wraith: The Oblivion – Revue de l’au-delà: Jouer à Clue dans l’au-delà

Wraith: The Oblivion – Afterlife est un jeu d’horreur qui ne repose pas sur des sauts de peur ou d’autres méthodes bon marché pour effrayer les joueurs. Au lieu de cela, cela crée un monde horrible de mystère et d’intrigues qui vous fera transpirer pendant que vous explorez tous les coins et recoins de Barclay Mansion.