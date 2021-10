Google Maps obtient une nouvelle couche pour vous montrer ce qui est en feu en ce moment

in

Les événements météorologiques dangereux n’ont pas manqué dans le monde cette année, et rester à jour avec les informations sur votre environnement est le meilleur moyen de rester en sécurité. Google a organisé son événement annuel Search On hier, et parmi d’autres améliorations apportées au produit de base de l’entreprise, Maps obtient une nouvelle façon de rester en sécurité pendant la saison des incendies de forêt.

S’appuyant sur les limites des incendies de l’année dernière, Google ajoute une nouvelle couche à Maps conçue pour inclure des données sur tous les incendies en cours dans la région. Une fois la fonctionnalité activée, vous pouvez appuyer sur un feu actif pour afficher toutes les informations disponibles, y compris les ressources locales telles que les sites Web d’urgence et les numéros de téléphone, ainsi que des détails sur le moment et la manière dont vous devez quitter la zone. Ce changement est une amélioration considérable par rapport à la fonction de limites, qui ne donnait un contexte que sur un feu à la fois, plutôt que sur plusieurs feux pouvant brûler dans la même zone.

En plus des informations sur les évacuations et les urgences, Google mettra à jour la liste de chaque incendie avec le confinement et les hectares brûlés, en horodatant chaque mise à jour pour que tout reste à jour. Bien sûr, vous devrez être connecté à Internet pour afficher les données mises à jour à l’aide de cette couche.

Cet ajout est le dernier de l’accent renouvelé de Google sur la sécurité contre les incendies de forêt. Le mois dernier, la société a annoncé des infographies AQI pour le Nest Hub afin d’afficher des statistiques sur la qualité de l’air avant de quitter la maison.

La sécurité des utilisateurs étant si importante, Google ne perd pas de temps pour apporter cette couche aux utilisateurs. Il arrive sur Android dans le monde cette semaine, avec des lancements d’iOS et de bureau prévus pour octobre.

