Google Maps obtient une nouvelle fonctionnalité intéressante de Waze

Google possède à la fois Google Maps et Waze. Ces deux applications de navigation populaires s’adressent à différentes catégories d’utilisateurs. Google Maps est de loin le plus populaire des deux. L’application offre des fonctionnalités utiles supplémentaires en plus de la navigation et des directions, permettant aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leur environnement. D’autre part, Waze est une application incontournable pour les conducteurs qui cherchent à éviter autant que possible la circulation. Les informations en temps réel provenant d’autres utilisateurs de Waze permettent à l’application de proposer d’autres suggestions pour contourner le trafic et d’autres incidents. Google a apporté plusieurs de ces fonctionnalités à Google Maps au fil des ans. Maintenant, la société est sur le point d’ajouter la prise en charge d’une autre fonctionnalité intéressante de Waze : les tarifs des péages.

C’est une bonne idée d’être conscient des péages à venir et de se préparer en conséquence, en particulier lors de la planification de longs trajets. Waze a commencé à afficher les tarifs des péages directement sur la carte il y a quelques années, affichant les informations avant même que vous ne commenciez à conduire.

Vous pouvez déterminer en un coup d’œil combien un itinéraire particulier peut coûter en termes de péage. Vous pouvez également choisir des itinéraires alternatifs moins chers pour économiser de l’argent. Les mêmes fonctionnalités sont désormais déplacées vers Google Maps.

Comment vérifier les péages dans Google Maps

Dans l’état actuel des choses, Google Maps identifie déjà la présence de routes à péage sur votre itinéraire. Et vous pouvez facilement éviter les itinéraires à péage. Mais Google Maps ne vous dira pas combien coûtera le trajet en ce qui concerne les péages. Google a envoyé un message aux membres du programme d’aperçu de Google Maps au sujet de la nouvelle fonctionnalité de tarification des péages. Selon Android Police, Google a déclaré que l’application afficherait automatiquement les prix des péages sur les routes, les ponts et autres obstacles sur votre itinéraire qui nécessitent un paiement.

Un utilisateur qui a répondu à une enquête pour l’équipe de développement de Maps a confirmé la fonctionnalité. Les prix des péages et les totaux des trajets peuvent être affichés le long d’un itinéraire dans Google Maps. Cela donnerait à chacun la possibilité de gagner du temps en choisissant l’itinéraire le plus rapide, ou d’économiser de l’argent en évitant les péages. Les algorithmes d’IA de Google dans Maps vous permettent déjà de choisir entre l’itinéraire le plus rapide et le plus respectueux de l’environnement.

Mis à part l’enquête, Google Maps n’affiche pas les coûts de péage pour le moment. Les bêta-testeurs de Google Maps inscrits au programme d’aperçu ne peuvent pas encore voir la fonctionnalité non plus, et il n’y a pas de démos pour cela. Étant donné que le support des prix des péages existe déjà sur Waze et que Google en a déjà informé les utilisateurs de Maps, il est probable que nous le verrons bientôt dans une future mise à jour.