Google Maps peut enfin montrer combien coûteront vos péages

Google modifie constamment son programme Maps pour le rendre plus utile aux utilisateurs (et, certes, à toutes les entreprises qui paient pour faire de la publicité dans l’application et sur le Web). Selon un message envoyé aux membres du programme de prévisualisation de Google Maps, la prochaine fonctionnalité majeure à ajouter sera l’affichage automatique des prix des péages sur les routes, les ponts et d’autres ajouts potentiellement coûteux à votre itinéraire de navigation.

La confirmation est venue d’un membre du programme de prévisualisation qui a été chargé de répondre à une enquête afin de guider l’équipe de développement de Maps sur la meilleure façon de mettre en œuvre la fonctionnalité. Selon le message, les prix des péages et peut-être les totaux seraient affichés le long d’un itinéraire de conduite avant que l’utilisateur ne le sélectionne, ce qui lui permettrait de choisir entre gagner du temps ou de l’argent.

Actuellement, Google Maps identifie la présence de routes à péage, à la fois dans la carte générale et dans les itinéraires de navigation (voir ci-dessus). Mais les tarifs de péage spécifiques ne sont pas actuellement dans l’application, même pour les membres du programme de prévisualisation. Il est possible que Google porte encore une autre fonctionnalité de Waze, une application de cartographie qu’il a acquise en 2013 – Waze a commencé à estimer les péages il y a trois ans. Espérons que cela se produira bientôt, car cela pourrait être une énorme aubaine pour quiconque doit emprunter des itinéraires irréguliers ou qui essaie de se déplacer dans une nouvelle ville à moindre coût.