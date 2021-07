Google Maps peut vous dire à quel point votre bus ou train est bondé en temps réel

Il y a quelques années, Google a lancé une toute nouvelle fonctionnalité de prédiction de l’encombrement pour Google Maps. L’application peut déjà vous indiquer l’intensité du trafic et prédire l’encombrement des entreprises. Déterminer combien de personnes voyagent dans un bus ou un train semblait être la prochaine étape logique. Google n’a cessé d’améliorer l’expérience de transport en commun de Google Maps là-bas. La société vient d’annoncer que l’outil de prédiction de l’encombrement s’étend à davantage de marchés. Mieux encore, certaines villes offriront des informations en temps réel sur l’encombrement de votre bus ou train.

Encombrement des transports en commun dans Google Maps

Google a expliqué dans un article de blog que l’utilisation des transports en commun a fait un « plongeon drastique » au début de la pandémie. Les gens reviennent aux transports en commun, les itinéraires sur Google Maps ayant augmenté de 50 % aux États-Unis par rapport à l’année dernière.

La sécurité reste une priorité ; c’est pourquoi Google étend la prédiction de l’encombrement à plus de 10 000 agences de transport en commun dans 100 pays. C’est une excellente nouvelle pour les personnes qui dépendent du transport en commun pour se déplacer.

Informations en direct sur l’encombrement des transports en commun dans Google Maps. Source de l’image : Google

Google a déclaré que les prédictions sont possibles grâce à une combinaison de la technologie de l’IA, des contributions des utilisateurs de Google Maps et des tendances de localisation historiques. Les projections sont conçues dans un souci de confidentialité. “Nous appliquons une technologie d’anonymisation de classe mondiale et des techniques de confidentialité différentielles aux données d’historique de localisation pour nous assurer que vos données restent sécurisées et privées”, a déclaré Google.

Jusqu’à la précision au niveau des voitures de transport

L’outil de prédiction de l’encombrement couvrira de nombreux itinéraires de transport en commun dans Google Maps. Mais les utilisateurs de New York et de Sydney bénéficieront d’une expérience encore meilleure. C’est là que Google fournira des informations en direct sur l’encombrement jusqu’au niveau des voitures de transport en commun (comme vu ci-dessus). D’autres villes suivront.

Google propose un exemple de tendance de surpeuplement aux États-Unis :

New York, Atlanta, San Francisco, Boston et Washington DC sont en tête du peloton parmi les villes avec les lignes les plus fréquentées. À l’échelle nationale, vous êtes le plus susceptible d’avoir un siège à 9 heures du matin, alors que les voitures peuvent n’avoir de la place debout qu’entre 7 et 8 heures du matin. Le soir, partir plus tôt que l’heure de pointe augmentera vos chances d’obtenir un siège, les files d’attente étant beaucoup moins bondé à 15h qu’entre 16h et 17h

Autres nouvelles fonctionnalités de Google Maps

Outre l’outil de prédiction d’encombrement amélioré et étendu pour les transports en commun, Google Maps offrira également aux utilisateurs quelques autres fonctionnalités intéressantes.

La nouvelle fonctionnalité Insights dans Google Maps. Source de l’image : Google

L’un d’eux est le nouveau Timeline Insights, que nous avons déjà vu. Il se déploie plus largement auprès des utilisateurs, leur offrant plus de détails sur leurs tendances de voyage. Ce sont les utilisateurs d’Android qui l’obtiennent en premier. Ils devront avoir activé l’historique des positions pour accéder aux statistiques sur leurs voyages liés à Google Maps. La fonction fournira des informations détaillées sur l’utilisation des transports en commun, la distance et le temps que vous avez conduit, volé ou à vélo, et le temps que vous avez passé à divers endroits. En outre, c’est une excellente fonctionnalité pour vous faire réaliser combien de données de localisation Google peut stocker à votre sujet.

Les mêmes données d’historique de localisation alimentent le menu Trajets de la chronologie. Disponible sur Android, Trips fournira des statistiques sur vos vacances. Cela comprend des informations sur les hôtels et les restaurants concernant les vacances passées. Vous pouvez exporter les données et les partager avec d’autres.

Avis plus détaillés dans Google Maps. Source de l’image : Google

Enfin, Google Maps prendra en charge des avis plus détaillés. Vous verrez des invites pour partager des détails sur les fourchettes de prix et les types de commandes (à emporter ou à livrer). La fonctionnalité est disponible aux États-Unis sur Android et iPhone, et elle est déployée dans davantage de catégories et de pays.

