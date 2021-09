Google Maps pour Android Auto est mis à jour et fait le bonheur des conducteurs du monde entier | La technologie

Désormais, il sera beaucoup plus confortable d’utiliser l’interface Google Maps dans Android Auto grâce à ces nouveaux paramètres.

Bien qu’en Espagne, nous soyons habitués à ce que le volant soit situé à gauche du véhicule, la vérité est qu’il existe des dizaines de pays dans le reste du monde où vous conduisez avec le volant à droite.

Au total, un tiers de la population mondiale circule à l’opposé du nôtre et bien que nous n’allions pas lister chacun des pays, il en existe certains aussi connus que le Royaume-Uni, le Japon ou l’Australie.

Eh bien, Google Maps dans Android Auto, pendant toutes ces années, a proposé une interface conçue pour les véhicules avec le volant à gauche, plaçant ainsi les principaux boutons d’accès sur le côté gauche de l’interface afin qu’ils soient mieux atteints par le conducteur.

Android Auto, l’outil de Google à utiliser dans la voiture comme un kit mains libres est très utile, mais il dépend d’une série d’éléments pour que tout fonctionne correctement.

Mais cela peut être un problème de sécurité dans les pays à conduite à droite, car ces boutons sur l’interface de Google Maps sont plus éloignés du conducteur, ce qui pourrait vous obliger à vous pencher un peu plus et provoquer une situation de danger certain.

Eh bien une prochaine mise à jour alignera automatiquement l’interface selon que le conducteur conduit à droite ou à gauche.

La nouvelle, annoncée dans les forums officiels de Google, indique que très bientôt Google Maps sur Android Auto Il adaptera son utilisation dans les véhicules qui ont le volant à droite en modifiant la disposition des boutons qui seront situés sur le côté droit.

Dans ce cas, ce sera le système lui-même qui adaptera automatiquement l’interface en fonction de la disposition du volant à l’intérieur du véhicule, mais il semble que sous une autre future mise à jour, l’utilisateur puisse accéder aux options Android Auto pour faire varier la disposition du interface à leur goût. .