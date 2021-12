Google Maps pour le Web teste une nouvelle barre inférieure pour faciliter la recherche

Certaines personnes peuvent désormais amarrer des endroits au fond afin de basculer rapidement entre eux

Google Maps est un outil pratique lorsque vous devez rechercher un itinéraire ou des lieux à visiter pour un voyage, mais il peut parfois être fastidieux de comparer les entreprises et les restaurants. Vous devez aller et venir entre eux ou ouvrir plusieurs onglets, pour finir par regarder de toute façon la même partie de la carte. Un nouveau test a fait son chemin vers la version Web du service, vous permettant d’ancrer temporairement des lieux à un panneau inférieur.

Lorsque vous participez à l’expérience, vous remarquerez un bouton bleu en forme de pilule indiquant « Dock to bottom » à côté du nom d’un lieu dans la barre latérale de Google Maps. Cliquez dessus et vous verrez un panneau inférieur glisser vers le haut, avec l’endroit que vous avez sélectionné ancré dessus. Vous pouvez étendre cette barre avec beaucoup plus d’endroits, et tout comme les onglets du navigateur, il est possible de passer facilement d’un résultat à l’autre en sélectionnant les aperçus. Vous pouvez également supprimer des emplacements individuels de la barre en appuyant sur le petit bouton x qui apparaît lorsque vous survolez le résultat avec votre souris.

Étant donné que la recherche sur Maps est l’une des tâches les plus fastidieuses, en particulier lorsque vous devez sauter entre les cafés, les magasins et les entreprises, ce serait une amélioration plus que bienvenue du service.

Il semble que l’expérience soit actuellement très limitée, car nous n’avons pu corroborer les résultats de la table ronde des moteurs de recherche (via XDA Developers) que sur l’un de nos appareils. Cela peut donc prendre un certain temps avant qu’il ne vous soit déployé. si jamais c’est le cas. Google est connu pour abandonner des tests comme ceux-ci lorsqu’il constate que les gens n’interagissent pas avec lui comme l’entreprise l’attendait.

Jusqu’à présent, nous n’avons repéré cette option d’accueil que sur le bureau, et il n’est pas clair si elle viendra du tout à la version mobile de Maps, bien qu’il serait certainement logique de l’avoir là aussi. Étant donné que la fonctionnalité semble incroyablement utile, nous espérons qu’elle fera son chemin vers plus de personnes et plus de plates-formes le plus tôt possible.

