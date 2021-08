Google Maps pourrait ajouter une fonctionnalité qui faciliterait la planification des trajets routiers | La technologie

Les mises à jour de Google Maps viennent améliorer l’expérience utilisateur et des rumeurs suggèrent que Google pourrait inclure quelque chose que Waze intègre depuis des années.

Google a passé de nombreuses années à dorloter son application conçue pour cartographier les villes afin que les utilisateurs puissent les parcourir sans aucun inconvénient. Google Maps est devenu une application d’utilisation quasi obligatoire avant de se lancer en voyage.

L’application s’améliore constamment grâce à de nouvelles fonctionnalités, des ajouts et un design qui s’adapte aux tendances esthétiques actuelles. Mais pour Google, cela ne semble pas suffisant et la nouvelle chose qu’ils souhaitent ajouter pourrait changer la façon dont les voyages sont planifiés.

Et, est-ce qu’avant de partir en voyage, vous devez prendre en compte de nombreux facteurs et l’un d’eux est le type de routes sur lesquelles vous conduisez. Tout le monde ne voyage pas de la même manière et tout le monde ne veut pas payer pour voyager sur les routes alors qu’il existe d’autres options.

Les tarifs des péages sont un débat qui dure trop longtemps, c’est pourquoi Google souhaite faciliter le choix des utilisateurs. Ce qui a été répandu, c’est que Google Maps pourrait afficher le prix des péages en fonction de l’itinéraire que chaque utilisateur choisit.

En affichant le prix des différents péages à passer, la personne au volant et les passagers pourront décider si cela vaut la peine d’emprunter cette route ou si, au contraire, ils préfèrent des routes alternatives dans lesquelles, bien qu’elles soient plus longues, elles ne payez pas les péages.

Ce qui est curieux et frappant dans les rumeurs, c’est que Waze, propriété de Google et concurrent de Google Maps, dispose de cette fonctionnalité depuis un certain temps et affiche les prix dans une longue liste de pays dont l’Espagne.

Google n’a rien confirmé sur cette nouvelle fonctionnalité, alors la seule chose à faire est d’attendre qu’ils perçoivent eux-mêmes le mystère. Les utilisateurs attendent quelque chose comme ça depuis longtemps, donc Google Maps pourrait mettre fin à ces attentes.