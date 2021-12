Google Maps teste une nouvelle fonctionnalité de dock géniale dont nous avons besoin dès que possible

Vous utilisez probablement Google Maps sur votre téléphone la plupart du temps, mais la planification de voyages est beaucoup plus facile sur un ordinateur de bureau. L’écran supplémentaire immobilier permet à Google d’afficher plus d’informations. Il n’y a pas que la carte qui est plus grande que sur un smartphone non plus. C’est l’ensemble de l’interface utilisateur (UI) qui facilite l’utilisation de Google Maps sur le bureau. Vous obtenez également un panneau latéral qui contient de nombreux détails sur le point d’intérêt que vous inspectez. Et maintenant, Google teste une nouvelle fonctionnalité de dock pour Google Maps sur le bureau qui devrait la rendre encore plus utile.

Planifier un voyage ou des vacances avec Google Maps est incroyablement facile avec le site pour ordinateur. Chargez simplement le site Web et commencez à rechercher les endroits que vous souhaitez visiter pour obtenir toutes les informations nécessaires. Vous obtiendrez des détails de navigation et vous pourrez inspecter le quartier à la recherche de restaurants, d’hôtels et d’autres points d’intérêt autour de votre destination.

Mais si vous avez plusieurs objectifs sur votre liste de voyage ou de vacances, vous découvrirez rapidement à quel point il est ennuyeux de continuer à chercher plusieurs endroits à la fois. Vous pouvez toujours charger plusieurs onglets Google Maps sur votre bureau, chacun se concentrant sur une seule destination. De cette façon, vous aurez tout en vue. Tout ce que vous avez à faire est de basculer entre les différents onglets. C’est là que la nouvelle fonctionnalité de dock de Google pour Google Maps sera utile.

La fonctionnalité n’est pas largement disponible, car seules certaines personnes l’ont trouvée. Cela nous indique que Google teste la nouvelle fonctionnalité. Par conséquent, il n’est pas clair si ou quand Google déploiera la fonctionnalité de station d’accueil de bureau Maps pour tous les utilisateurs.

Fonctionnement de la station d’accueil Google Maps

Auparavant, si vous vouliez vous concentrer sur plusieurs destinations sur le même navigateur, la seule façon de le faire était de charger Google Maps dans plusieurs onglets.

Mais maintenant, Google a ajouté un dock au bas de l’interface utilisateur de bureau de Google Maps. Search Engine Roundtable a découvert la fonctionnalité il y a quelques jours, comme le montre l’animation GIF ci-dessus.

Lorsque vous recherchez une destination sur Google Maps, recherchez un bouton bleu indiquant « Dock to Bottom ». Appuyez dessus et la destination devient un bouton en bas de l’écran. Vous pourrez alors le sélectionner à partir de là rapidement.

Le concept est similaire aux onglets d’un navigateur Internet. Mais au lieu de sites Web, vous chargez différentes instances de Google Maps dans chaque bouton du dock. Vous pouvez ensuite vous déplacer de manière transparente entre les différentes cartes que vous avez enregistrées.

La station d’accueil de bureau Google Maps est le genre de fonctionnalité qui peut considérablement améliorer l’expérience de l’application. Le dock serait tout aussi utile sur les tablettes, en supposant que Google veuille l’amener sur plus de plates-formes. Cela dit, on ne sait pas quand la fonctionnalité sera déployée pour les utilisateurs de Google Maps.

La vidéo suivante offre une démonstration encore meilleure de la fonction de station d’accueil de bureau Google Maps :