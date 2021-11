Google Maps vient de franchir un cap que seules deux autres applications de l’histoire ont atteint

On parle souvent de la popularité de Google Maps auprès des utilisateurs de smartphones. L’application alimente les expériences de navigation sur Android et iPhone, Google publiant régulièrement de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Et nous avons maintenant des preuves réelles qui prouvent à quel point Google Maps est populaire. L’application Google Maps atteint les 10 milliards de téléchargements sur Android, ce qui la place dans un club très fermé.

Seules deux autres applications ont déjà atteint cette étape remarquable, et elles proviennent également de Google. L’un d’eux est les services Google Play, une application que vous n’utilisez pas activement, qui a atteint 10 milliards d’installations en juillet 2020. Sans surprise, YouTube est l’autre application Android à dépasser les 10 milliards de téléchargements, après avoir atteint ce chiffre en juillet dernier.

Enregistrement de téléchargement de Google Maps

La réalisation de Google Maps a été repérée cette semaine par Android Police, alors que l’application a dépassé la barre des 10 milliards de téléchargements. Le chiffre peut sembler déroutant au premier abord, car le nombre de téléchargements dépasse le nombre de personnes sur Terre. Selon les données de mai 2021, Google compte plus de 3 milliards d’utilisateurs actifs d’Android. C’est probablement le nombre de personnes qui utilisent la version d’Android de Google sur des smartphones et des tablettes.

N’oublions pas que Google n’est pas présent en Chine, qui est le plus grand marché de smartphones au monde. Par conséquent, le Play Store n’est pas disponible dans la région.

Mais des centaines de millions de personnes mettent à jour leurs téléphones chaque année. Selon les données de Gartner de février 2021, 1,34 milliard de téléphones ont été vendus rien qu’en 2020. Et cela représente une baisse de 12,5% par rapport aux 1,54 milliard de smartphones vendus dans le monde en 2019. N’oublions pas que la pandémie a eu un impact significatif sur l’économie mondiale, y compris sur les ventes de smartphones.

Apple a vendu près de 200 millions d’iPhones en 2020 et plus de 193 millions d’iPhones en 2021. Tout le reste utilise une version d’Android. Cela signifie que jusqu’à 2,5 milliards de combinés Android ont été vendus en 2019 et 2020, selon les données de Gartner.

Mettre les choses en perspective

Certaines personnes ont acheté leur premier appareil Android au cours des deux dernières années, tandis que d’autres sont passés à un nouvel appareil. Beaucoup d’entre eux ont installé Google Maps sur leurs nouveaux appareils. Il s’agissait soit d’une première installation, soit d’un téléchargement répété. C’est parce que les nouveaux combinés ne sont pas nécessairement livrés avec Google Maps préinstallé. Dans cet esprit, il est facile de voir comment des applications comme YouTube et Google Maps peuvent atteindre des numéros de téléchargement apparemment impossibles.

Cette barre des 10 milliards de téléchargements pour Google Maps aide également à mettre les choses en perspective. Pour faire court, les gens veulent vraiment Google Maps sur leurs téléphones. Et il en va de même pour YouTube. Incidemment, c’est un énorme problème pour toute entreprise essayant de lancer une version d’Android sans les applications et services Google. Huawei en est un exemple.

Waze est également une application de navigation populaire qui appartient à Google bien qu’elle soit un rival de Google Maps. Waze n’a dépassé que 100 millions de téléchargements sur Android.

L’enregistrement de Google Maps ne prend même pas en compte les installations d’iPhone. Apple précharge Apple Maps sur l’iPhone, mais les utilisateurs peuvent télécharger Google Maps depuis l’App Store. Bien entendu, Apple ne propose pas de statistiques de téléchargement pour les applications iOS dans son App Store.