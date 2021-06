Google Maps vient de recevoir une autre fonctionnalité intéressante, mais dans un seul état – .

L’un des avantages de Google Maps est que l’application de navigation populaire de Google fonctionne de la même manière sur tous les appareils. Chargez la version Web de Google Maps ou des applications Android ou iPhone et vous obtenez essentiellement les mêmes fonctionnalités. Cela garantit une expérience de navigation fluide et transparente sur tous les appareils. Et bien que certaines fonctionnalités puissent d’abord atterrir sur Android, Google vise la parité des fonctionnalités entre les deux systèmes d’exploitation mobiles.

Mais alors, certaines fonctionnalités hyperlocales ne peuvent pas être répliquées partout dans le monde. Il ne s’agit pas de l’incapacité de Google à porter les nouveautés de Maps sur iPhone dans ces cas. Prenez la nouvelle fonctionnalité de surveillance des tremblements de terre qui se déploie progressivement sur les marchés internationaux. Ou la récente mise à jour de Maps qui apporte les expériences Street View aux gares et stations de métro de Sydney. C’est le genre de fonctionnalités que seuls les utilisateurs de Maps dans des régions spécifiques pourront découvrir. Et Google vient de déployer une autre fonctionnalité limitée de Google Maps qui ne peut pas être étendue à d’autres marchés de sitôt : la prise en charge du service de taxi sans chauffeur Waymo One.

Google travaille depuis des années sur les voitures sans conducteur dans le cadre de la société Waymo d’Alphabet. Waymo a testé sa flotte de voitures autonomes principalement à Phoenix, en Arizona. Et le service sera désormais intégré à Google Maps dans la région.

Cette fonctionnalité a beaucoup de sens, non seulement parce que nous examinons deux produits appartenant à la même société, la société mère de Google, Alphabet. Mais aussi parce que Google Maps intègre déjà la prise en charge des applications de covoiturage comme Uber, Lyft et Lime. L’ajout du support Waymo à la liste est la prochaine étape logique.

Mais l’arrivée de Waymo dans Google Maps marque une étape importante pour l’application de navigation de Google. Waymo est la première option de covoiturage entièrement autonome ajoutée à Maps, rapporte TechCrunch. Waymo a annoncé jeudi que la fonctionnalité serait déployée pour les utilisateurs d’Android qui vivent dans la région.

Contrairement aux voitures d’essai que Waymo a utilisées pour développer sa technologie de voiture sans conducteur, les taxis Waymo One n’auront pas d’opérateur de sécurité au volant. Les véhicules qui apparaîtront sur Google Maps seront totalement autonomes.

Waymo exploite une flotte d’environ 600 véhicules aux États-Unis, dont 300 à 400 sont présents dans la région de Phoenix. C’est pourquoi le service de taxi sans chauffeur Waymo n’est disponible que pour les utilisateurs de Google Maps dans la région.

Lors de la réservation d’un trajet Waymo One avec Google Maps, les utilisateurs devront avoir l’application Waymo installée sur leur téléphone. En effet, la réservation et le paiement des courses s’effectuent dans l’application Waymo One. Google Maps ne peut être utilisé que pour trouver des courses Waymo. L’application répertorie également le prix estimé et l’ETA du voyage lorsque vous appuyez sur l’option Waymo.

Si vous habitez à Phoenix et que vous souhaitez tester le service de taxi sans chauffeur, vous devez d’abord vous assurer d’avoir téléchargé l’application Waymo One depuis le Play Store et de vous y être inscrit. Il existe également une application iPhone pour Waymo One, mais Google Maps pour iPhone n’aura pas initialement l’intégration de Waymo One.

