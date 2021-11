Google a annoncé aujourd’hui le lancement de nouvelles fonctionnalités iOS Google Maps destinées à aider les acheteurs de vacances, y compris la zone occupée et les annuaires.



Avec Area Busyness, Google combine les tendances d’activité des entreprises et des emplacements proches les uns des autres pour vous faire savoir quand un quartier ou une partie de la ville est le plus fréquenté. Google dit que cette fonctionnalité peut vous aider à identifier les zones très fréquentées à éviter, ou à mettre en évidence les points chauds lorsque vous êtes nouveau dans une zone. Google dit que Area Busyness sera déployé « à temps pour cette saison des vacances ».

Google ajoute des répertoires, une fonctionnalité conçue pour faciliter la navigation dans les centres commerciaux, les aéroports et les stations de transport en commun. L’onglet Répertoire permettra aux utilisateurs de voir quels types de magasins se trouvent dans un bâtiment et de trouver des salons d’aéroport, des parkings, etc., ainsi que des informations utiles telles que si un emplacement est ouvert, son classement et à quel étage il se trouve. Ce type de fonctionnalité de cartographie intérieure est déjà disponible dans de nombreux centres commerciaux et aéroports dans l’application Apple Maps.

Google étend également sa fonction de ramassage d’épicerie intégrée, qui permet d’ajouter les commandes de ramassage de Kroger, Fred Meyer, Fry’s, Ralphs et Marianos à Google Maps pour suivre l’état des commandes et permettre aux magasins de savoir quand vous êtes arrivé.

Pour les restaurants, Google ajoute des fourchettes de prix fournies par d’autres utilisateurs de Google Maps pour donner aux gens une meilleure idée de ce qu’un emplacement facture pour la nourriture, et il existe une méthode simplifiée pour fournir des détails supplémentaires sur un emplacement que vous avez visité.