Google Maps vous oblige à partager des données de localisation, mais ce n’est pas aussi grave qu’il y paraît

Si vous utilisez Google Maps pour vous déplacer, vous savez probablement que Google doit accéder à vos informations de localisation. C’est la seule façon qu’il peut offrir des fonctionnalités de navigation et de direction pas à pas. Cela a toujours été le cas, et c’est ainsi que fonctionnent toutes les applications de navigation. Mais l’histoire de Google en matière de gestion des informations de localisation n’a pas été si bonne. Il y a quelques années, des chercheurs ont découvert que Google collectait des données de localisation d’utilisateurs même lorsque l’utilisateur pensait qu’il empêchait une telle collecte de données. Un récent procès a montré que Google s’est donné beaucoup de mal pour rendre plus difficile pour les utilisateurs de bloquer l’accès de Google aux informations de localisation.

Mais Google s’est tourné vers un mantra de « vie privée dès la conception » ces dernières années, et cela couvre tout, y compris les données de navigation étape par étape. La prochaine fois que vous accéderez à Google Maps pour lancer votre prochaine expérience de navigation, l’application pourrait vous forcer à accepter de partager les données de localisation avec Google. Refusez, et les fonctions de direction ne fonctionneront pas. Mais vous n’avez pas à paniquer. Il y a une bonne raison pour laquelle Google veut que vos informations de localisation proviennent de vos lecteurs Google Maps.

La nouvelle invite de localisation de Google Maps

La nouvelle invite Google Maps apparaîtra sur votre écran de navigation pour vous informer que Google collecte des données de localisation liées à l’itinéraire que vous choisissez pour améliorer les informations de trafic en temps réel — via 9to5Google :

Au fur et à mesure que vous naviguez, Google collecte des détails, tels que la position GPS et l’itinéraire que vous avez emprunté. Ces données peuvent être utilisées pour rendre les informations, y compris les conditions de circulation et les perturbations en temps réel, visibles pour les autres et les aider à trouver l’itinéraire le plus rapide.

Vos seules options sont d’accepter la collecte de données en cliquant sur Démarrer. Vous pouvez toujours annuler votre voyage, auquel cas Google n’aura pas accès aux données de localisation.

Autant vous pourriez détester Google pour suivre votre position à tout moment, ce n’est pas le cas de paniquer. C’est le type de données Google Maps que vous avez toujours partagées avec Google.

Pourquoi le partage des données de navigation détaillées avec Google est important

L’un des avantages des applications telles que Google Maps et Waze est qu’elles peuvent vous aider à éviter un trafic intense. Ou ils peuvent proposer des itinéraires alternatifs lorsque votre choix fait face à des retards. L’une des choses qui rend ces fonctionnalités possibles est l’information participative.

Google obtient des informations en temps réel de tout le monde en utilisant Google Maps à des fins de navigation. C’est une façon de déterminer l’intensité du trafic et de suggérer d’autres itinéraires.

Les informations de localisation et d’itinéraire fournies par d’autres personnes permettent à Google de vous informer des problèmes de circulation en cours de route. Lorsque vous êtes dans la circulation, à l’aide de la navigation détaillée de Google Maps, vos données de localisation aideront les autres conducteurs qui vous suivent.

Ce qui est différent, c’est que Google doit maintenant demander votre autorisation pour utiliser ces informations. C’est parce que Google prend la confidentialité plus au sérieux qu’avant.

Confidentialité de la navigation sur Google Maps

Il ne sert à rien d’empêcher Google Maps de crowdsourcing vos données de localisation. Vous feriez peut-être mieux d’utiliser une autre application de navigation, si vous n’êtes pas à l’aise. Mais cela signifie seulement que quelqu’un d’autre vous suivra. Il n’y a pas d’autre moyen d’offrir des fonctionnalités de trafic intelligent dans les applications de navigation.

Google a mis en place un nouveau document d’assistance qui explique comment il utilise les données de localisation de navigation pas à pas de Google Maps.

Google réitère qu’il a besoin de la localisation GPS, du mode de transport, de l’itinéraire de navigation et des données des capteurs pour améliorer la navigation. Les données aident Google à suggérer des itinéraires alternatifs et à proposer des mises à jour en temps réel telles que le trafic, les perturbations et les conditions météorologiques.

Il est important de noter que Google indique qu’il n’associera pas les données de navigation à votre compte Google :

Les données de navigation, telles que l’itinéraire que vous avez emprunté, ne sont pas associées à votre compte Google. Au lieu de cela, il est associé à un identifiant généré de manière sécurisée qui se réinitialise régulièrement. Cela signifie que Maps ne peut pas rechercher vos données de navigation en fonction de votre compte Google.

Google explique dans le même document qu’il peut lier d’autres données de Google Maps à votre compte. Mais vous pouvez configurer l’historique des positions et l’activité sur le Web et les applications pour supprimer les données.