Google Meet active la fonction la plus attendue pour les réunions et les cours : vous pouvez désormais faire taire les autres | La technologie

Google Meet ajoute une fonctionnalité plus qu’utile lorsque vous êtes en réunion : couper le son des autres participants.

Il semble qu’après un confinement dans lequel les applications d’appels vidéo étaient une actualité presque quotidienne, elles sont maintenant passées au second plan, mais ils continuent à s’améliorer dans leurs fonctions. La normalité n’est pas revenue et avec le télétravail et les changements que le monde du travail et de l’éducation ont connus sont essentiels.

Malgré la montée en puissance de Zoom, Google Meet reste l’une des applications les plus utilisées pour votre sécurité et votre stabilité. Maintenant, comme annoncé, il dispose également d’une fonctionnalité pour rendre les conversations de groupe plus agréables.

Les administrateurs de visioconférence pourront ranger leurs réunions en activant les fonctionnalités de couper et bloquer le streaming vidéo des autres participants.

L’utilisation de Google Meet est extrêmement simple. Cependant, nous allons vous apprendre quelques astuces qui vous faciliteront l’utilisation de l’outil et que vous devez connaître.

Il semble clair que ce sont des fonctions très utiles et vous avez sûrement déjà participé à une vidéoconférence dans laquelle tout le monde a été invité à couper les microphones et à éteindre les caméras. Maintenant, si quelqu’un ne le fait pas, ce ne sera pas un problème.

Dans Android Police, ils signalent que lorsque vous êtes réduit au silence ou qu’ils éteignent la caméra tu ne pourras rien faire, l’administrateur aura le pouvoir de bloquer complètement ces options pour vous.

De la même manière, l’option Google Meet restera active, ce qui permet d’ajouter et de supprimer des participants au cas où vous auriez besoin de prendre des mesures plus extrêmes dans n’importe quelle situation.

Cette nouveauté que nous annonçons est mise en œuvre avec la nouvelle mise à jour de Google Meet qui touchera tous les utilisateurs et sera disponible à la fois via l’application et dans la version du navigateur.

Comme nous le commentons habituellement avec les nouvelles qui sortent de ce type, c’est toujours une bonne nouvelle que les applications soient mises à jour, en particulier avec fonctions demandées par les utilisateurs.