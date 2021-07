Google Meet ajoute des filtres et des effets pour rendre vos appels vidéo plus amusants | La technologie

in

Désormais, vos appels vidéo sur Google Meet seront beaucoup plus amusants. Le service Big G vient d’ajouter des filtres et des effets aux applications iOS et Android.

La pandémie a inauguré un âge d’or pour les plateformes d’appels vidéo. Les géants de l’Internet ont voulu profiter de la tendance pour attirer les utilisateurs vers leurs propres services, et pour cela ils n’ont cessé de proposer de nouvelles fonctionnalités et innovations.

La société de Mountain View n’a pas voulu passer à côté de cette tendance et a mis toute la viande sur le gril avec Google Meet, une plateforme qui veut non seulement cibler les clients professionnels, mais aussi le grand public.

Tout a commencé l’année dernière, lorsque Meet est devenu gratuit pour tout utilisateur individuel, alors qu’il était jusqu’à présent réservé aux clients professionnels. Depuis, le Big G n’a cessé d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme, « inspiré » dans de nombreux cas par les fonctions de la concurrence, comme Zoom ou Microsoft Teams.

Le mois dernier, Google Meet a mis en œuvre l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs. Nous parlons de la fonction pour changer l’arrière-plan, l’une des caractéristiques vedettes de Zoom, au moyen de laquelle il est possible de brouiller l’arrière-plan de la pièce dans laquelle nous sommes ou de le changer pour une scène virtuelle afin que les autres participants ne puissent pas voir l’encombrement de notre chambre ou où nous sommes exactement.

Désormais, Google Meet lance une nouvelle fonctionnalité spécialement destinée aux utilisateurs individuels. Il s’agit de filtres et effets qui peuvent être sélectionnés pour rendre nos appels vidéo plus amusants.

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dans l’application Android et l’application iOS. Dans les deux cas, vous trouverez les filtres et les effets en cliquant sur l’icône des fonds qui apparaît dans le coin inférieur droit lors d’un appel vidéo.

En cliquant dessus, désormais en dehors des fonds vous verrez les nouveaux onglets Styles, qui sont une série d’effets de couleur et de mise au point, et filtres, qui est une collection de masques d’animaux AR amusants, chapeaux, masques et autres motifs.

Ces styles et effets sont très similaires à ceux déjà disponibles sur Google Duo, une décision qui alimente les rumeurs qui ont émergé l’année dernière selon lesquelles le Big G souhaite fusionner les deux applications.