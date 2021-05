Google Meet and Chat pourrait bientôt être préinstallé sur les Chromebooks

Les Chromebooks ne sont pas livrés avec beaucoup d’applications prêtes à l’emploi. Vous trouverez Chrome, le Play Store, Gmail et une sélection d’autres applications et utilitaires Google au premier démarrage. Google envisage d’élargir cette liste d’applications Chrome OS préinstallées pour inclure Google Meet et Google Chat, selon une paire de nouveaux indicateurs de fonctionnalités.

Selon 9to5Google qui est tombé sur ces indicateurs de fonctionnalité: Ces deux indicateurs de fonctionnalité se lisent:

Application Web de chat par défaut Application Web Meet par défaut

Google Meet est un service populaire, utilisé par les entreprises et les consommateurs au cours de l’année écoulée. Il est tout à fait logique que Google envisage de le préinstaller sur Chrome OS, surtout si l’on considère que Google Meet pourrait éventuellement supplanter Duo.

La présence de Google Chat est un peu plus inexplicable. Oui, le chat remplace les Hangouts en théorie, mais il reste avant tout destiné aux entreprises. Google a des messages pour les consommateurs, du moins c’est le message que Google envoie depuis des années. Même si Google veut essayer d’attirer certains utilisateurs, le chat reste aussi terne que l’eau de vaisselle en termes d’attrait. Les Chromebooks étant largement utilisés dans l’éducation et les entreprises, Google veut peut-être s’assurer que les utilisateurs disposent de tout ce dont ils ont besoin.

Quant à savoir pourquoi les applications Web et non les applications Android, Google préfère toujours amener les utilisateurs de Chrome OS sur le Web plutôt que sur les applications locales. Oui, les applications natives peuvent faire beaucoup et gérer des choses comme les scénarios hors ligne avec élégance, mais le Web est la plate-forme supérieure pour les services qui nécessitent une connexion persistante pour être utiles.

