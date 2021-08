Google Meet corrige l’un des problèmes les plus ennuyeux concernant les appels vidéo

in

Les jours d’appels vidéo en écho ennuyeux pourraient enfin être terminés grâce à une nouvelle mise à jour de Google Meet.

Le service de visioconférence a lancé un nouvel outil visant à prévenir plus efficacement les échos sur les appels, mettant ainsi fin à la mauvaise qualité audio pour les utilisateurs du monde entier.

À l’avenir, les utilisateurs avec des flux audio en écho verront une fenêtre contextuelle en bas de leurs écrans mettant en évidence le problème. La fenêtre contextuelle, qui apparaîtra dans le cadre du bouton d’options de la barre d’outils inférieure, invitera les utilisateurs à “obtenir de l’aide ici” – en espérant résoudre le problème rapidement.

Au revoir les échos

En cliquant sur la notification d’aide, les utilisateurs seront redirigés vers le centre d’aide de Google Meet, où ils se verront proposer des étapes recommandées qui peuvent aider à empêcher l’écho, comme l’utilisation d’écouteurs ou la mise en sourdine lorsqu’ils ne parlent pas.

(Crédit image : Google)

Google dit que Meet fonctionne actuellement pour contrôler intelligemment l’audio pour supprimer l’écho “la plupart du temps”, mais cette nouvelle fonctionnalité fonctionnera pour cibler spécifiquement les échos.

La fonctionnalité, qui est désormais déployée pour les utilisateurs partout dans le monde, sera activée par défaut, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire que les utilisateurs individuels ou les administrateurs de travail l’activent. Il sera disponible pour tous les clients Google Workspace, ainsi que pour les clients G Suite Basic et Business.

Le lancement intervient peu de temps après que Google Meet a annoncé une mise à jour conçue pour rendre l’hébergement d’appels vidéo beaucoup moins stressant.

Cela inclut la possibilité d’ajouter jusqu’à 25 co-hôtes pour une réunion, ce qui signifie que toute la responsabilité d’administrateur n’est pas regroupée sur une seule personne, avec tous les co-hôtes supplémentaires ayant accès aux contrôles d’administration pendant un appel, ce qui signifie que l’action peut être beaucoup plus rapide que s’il s’agissait d’un seul utilisateur.

Les nouveaux contrôles incluent également la possibilité de définir des limites sur lesquelles les participants peuvent partager leurs écrans et envoyer des messages de discussion, et les co-organisateurs pourront également mettre fin à la réunion, couper le son de tous les participants à la fois et contrôler qui peut entrer dans une réunion.