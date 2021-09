Google Meet double les arrière-plans virtuels et les effets visuels

in

Alors que les entreprises se préparent à mettre en œuvre des politiques de travail hybrides avec certains utilisateurs travaillant à partir du bureau tandis que d’autres travaillent à domicile, Google veut s’assurer que vous et votre espace de travail avez le meilleur aspect possible lorsque vous rejoignez des appels vidéo dans Google Meet.

C’est pourquoi le géant de la recherche ajoute un nouveau panneau de paramètres à son logiciel de visioconférence selon un nouvel article sur le blog Google Workspace.

Avec le nouveau panneau de paramètres de Google Meet, les utilisateurs pourront accéder rapidement à des effets tels que le flou d’arrière-plan, les images d’arrière-plan et les styles avant et pendant un appel vidéo.

(Crédit image : Google)

Autocontrôle de la salle verte

En plus de pouvoir accéder au nouveau panneau de paramètres de Meet lors d’un appel, les utilisateurs pourront également essayer divers effets pour voir comment ils fonctionnent dans la salle verte de Google avant de rejoindre un appel.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, la salle verte de l’entreprise permet aux utilisateurs de sélectionner le son et l’apparence qu’ils souhaitent lors d’une réunion. Vous pouvez également utiliser la salle verte pour vérifier à la fois votre audio et votre vidéo avant une réunion afin de ne pas avoir à modifier les paramètres ou les menus pendant un appel.

Les administrateurs Google Meet peuvent visiter le centre d’aide du service pour en savoir plus sur le contrôle de la possibilité pour leurs utilisateurs de modifier leur arrière-plan. Il convient de noter que l’option « Laisser les utilisateurs sélectionner des images personnalisées » est désactivée par défaut pour les domaines Education et Enterprise for Education.

La visioconférence est un moyen efficace de collaborer lorsqu’ils travaillent à distance ou traitent avec une main-d’œuvre distribuée et avec le nouveau menu de paramètres de Google dans Meet, les utilisateurs peuvent s’assurer que leur apparence ainsi que leurs antécédents sont acceptables.