Google Meet est mis à jour et permet désormais de changer l’arrière-plan lors des appels vidéo sur Android | La technologie

Google a finalement daigné mettre à jour Google Meet pour inclure une fonctionnalité qui existe depuis longtemps dans Zoom.

Les appels vidéo font partie de notre quotidien et les entreprises améliorent de plus en plus leurs services pour réaliser ces conférences. L’une de ces sociétés est Google avec son service Google Meet, mais ce n’est pas la seule car il y a aussi Zoom et il est possible que celles de Mountain View se soient inspirées de cette seconde pour leur nouvelle fonctionnalité.

Nous n’avons pas toujours un arrière-plan agréable ou complètement ordonné lors des appels vidéo, dans ces situations, la possibilité de changer l’arrière-plan ou de le flouter peut être d’une grande aide.. Jusqu’à présent, peu d’applications offraient cette fonctionnalité. Zoom a été un pionnier dans ce domaine et l’a fait au bon moment, au milieu d’une pandémie.

Google n’est pas en reste et bien qu’il ait mis un peu plus de temps à le proposer aux utilisateurs, il l’a finalement fait. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez modifier l’arrière-plan de Google Meet dans les appels vidéo Android. La nouvelle ne surprend personne, car ils avaient déjà annoncé l’année dernière qu’ils mettraient en œuvre cette fonctionnalité.

Ceux de Mountain View proposent 25 options différentes pour changer le fond, ces images sont prédéfinies par l’entreprise et ne sont pas personnalisables. Cela joue contre lui car dans Zoom, l’utilisateur peut personnaliser l’arrière-plan des appels vidéo et intégrer l’image qu’il souhaite sans problème. Bien sûr, changer l’arrière-plan n’est pas la seule fonctionnalité qu’ils ont préparée pour Google Meet.

Désormais, l’application permet également de flouter l’arrière-plan et ce flou peut être contrôlé en intensité pour le rendre plus ou moins subtil. Les deux fonctionnalités atteindront progressivement les utilisateurs et il ne sera pas nécessaire d’être un utilisateur payant de la combinaison Google pour pouvoir les utiliser. Comme toujours Il est conseillé de mettre à jour l’application pour recevoir les nouvelles le plus tôt possible.