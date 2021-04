Google Meet fait l’objet d’une refonte et d’une tonne de nouvelles fonctionnalités intéressantes – .

Google Meet est gratuit pour tous depuis près d’un an maintenant en raison de la pandémie de coronavirus. Bien que cette offre expire à la fin du mois de juin, toute personne utilisant l’application de chat vidéo aura toujours la possibilité de consulter l’actualisation à venir de Google avant de devoir décider si elle souhaite payer ou non.

Mercredi, Google a annoncé que Meet recevrait un tout nouveau design en mai qui devrait accélérer ses efforts pour concurrencer plus facilement Zoom. À partir du mois prochain, toute l’expérience Google Meet sera mise à jour, avec un nouveau design élégant qui semble beaucoup plus moderne que ce que propose actuellement la plate-forme. Les apparences ne sont clairement pas tout, mais Google Meet n’était certainement pas l’application de visioconférence la plus attrayante du marché.

La conception améliorée se démarque, mais ce sont les nouvelles fonctionnalités qui vous inciteront à revenir une fois l’essai gratuit expiré. Tout d’abord, lorsque vous affichez ou partagez du contenu sur Meet après la mise à jour, vos options pour épingler et désépingler ce contenu s’améliorent. Comme l’explique Google, il sera bientôt possible d’épingler plusieurs tuiles à la fois, afin que vous puissiez vous concentrer sur plusieurs éléments à la fois. Vous pouvez également épingler plusieurs haut-parleurs, au cas où plusieurs personnes présenteraient. Les noms des participants à votre appel Meet seront également toujours visibles, de sorte que vous ne les perdrez jamais de vue.

Peut-être plus important encore, vous n’aurez plus à commencer par votre propre visage lors d’un appel Meet, car il sera possible de redimensionner, repositionner et même masquer complètement votre flux vidéo pour libérer de l’espace.

Dans un effort pour améliorer la qualité audio et vidéo de l’application, Google présente également l’économiseur de données sur Google Meet en mai, ce qui limitera la quantité de données utilisées sur les réseaux mobiles afin de réduire les coûts, ce qui, selon la société, est particulièrement important pour les utilisateurs. dans les régions où les coûts des données sont élevés, comme le Brésil et l’Inde.

L’actualisation donnera également à Google Meet sur le Web la possibilité de détecter lorsque vous êtes sous-exposé, d’améliorer la luminosité pour vous permettre de vous voir plus facilement. Meet bénéficie également d’une nouvelle fonctionnalité appelée Autozoom qui effectue automatiquement un zoom avant sur les participants et les positionne directement au centre de l’écran.

Enfin, trois arrière-plans vidéo arriveront sur Google Meet le mois prochain: une salle de classe, une fête et une forêt.

“Lorsque nous avons lancé une version gratuite de Google Meet dans le monde il y a un an, aucun d’entre nous ne savait à quel point nous en dépendions pour les réunions et rassemblements virtuels pour rester en contact avec nos amis, notre famille, nos collègues et nos camarades de classe”, déclare Google. «Nous sommes reconnaissants de toutes les histoires et commentaires que nos utilisateurs et clients ont partagés en cours de route, ce qui nous aide à rendre Google Meet plus attrayant pour tous. Pour l’avenir, nous sommes ravis de continuer à améliorer l’expérience Meet afin d’aider davantage les gens à se connecter, collaborer et célébrer. »

