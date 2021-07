Google Meet impose enfin une limite de temps aux chats vidéo de groupe pour les utilisateurs gratuits

in

Google Meet : Google impose enfin sa limite de temps aux appels de groupe Meet pour les utilisateurs gratuits. Dans ses directives mises à jour pour Google Meet, le géant de la technologie a déclaré que les utilisateurs gratuits de Gmail ne pourraient organiser des appels vidéo de groupe avec trois participants ou plus pendant 60 minutes maximum. En revanche, les appels en tête-à-tête continueraient à avoir une capacité maximale de 24 heures pour les utilisateurs gratuits. Avec cela, l’initiative de Google pour permettre aux utilisateurs gratuits de tenir des discussions de groupe jusqu’à 24 heures pendant la pandémie de coronavirus semble avoir pris fin.

Lorsque le géant des moteurs de recherche a mis sa solution de visioconférence à la disposition de tous les utilisateurs de Gmail en avril de l’année dernière, il avait déclaré qu’il imposerait une limite de temps maximale de 60 minutes pour les utilisateurs gratuits en septembre 2020, mais compte tenu du fait que la pandémie de coronavirus était toujours faisant rage, il a prolongé la date limite d’abord à mars 2021, puis à juin 2021. Maintenant, cependant, les directives mises à jour ont clairement indiqué que toute autre prolongation est peu probable, probablement en raison du fait que la campagne de vaccination s’accélère partout dans le monde. monde et de nombreux bureaux ont repris la culture du travail hors ligne.

Google a déclaré qu’une fois l’appel vidéo en cours depuis 55 minutes, tous les utilisateurs recevraient une notification leur indiquant que l’appel était sur le point de se terminer. Si l’hôte souhaite prolonger l’appel au-delà de 60 minutes, il devra mettre à niveau son compte Google, sinon l’appel se terminera à 60 minutes.

Cependant, il n’est pas encore clair si une fois la limite de 60 minutes atteinte, le lien Meet lui-même serait désactivé, obligeant l’utilisateur à en créer un nouveau, ou si rejoindre le même lien aiderait. Les rapports, cependant, indiquent qu’il s’agirait probablement du premier, ce qui signifie que même si la création d’un nouveau lien n’est pas particulièrement difficile, cela causerait une certaine gêne parmi les utilisateurs, surtout si leurs conversations de groupe personnelles sont interrompues à mi-chemin.

Cependant, Google a récemment annoncé un nouveau niveau Google Workspace Individual qui permettrait aux utilisateurs de mettre à niveau leurs comptes et d’héberger un appel vidéo de groupe jusqu’à 24 heures. La mise à niveau a été annoncée dans quelques pays pour l’instant, et son prix est de 9,99 $ ou environ Rs 745 par mois aux États-Unis.

Dans tous les cas, un utilisateur gratuit ne pourra plus héberger d’appels vidéo de groupe sur Google Meet pendant plus de 60 minutes d’affilée, semble-t-il.

