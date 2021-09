Google Meet sur le Web utilise l’IA pour éclaircir automatiquement les vidéos sombres

in

Mise à jour, 20 septembre (12 h 15 HE): Google déploie la détection de faible luminosité pour le Web

Google Meet est en cours de déploiement avec un design mis à jour et de nouvelles fonctionnalités. Les participants auront la possibilité d’épingler des présentations ou des tuiles de haut-parleur avec plus d’espace pour montrer tout le monde lors de l’appel. Google déploie également le mode faible luminosité pour l’application Web, un nouvel économiseur de données et la possibilité de masquer votre propre vidéo de votre vue.

Google Meet est au centre des préoccupations depuis le début de la pandémie de COVID-19 depuis que de nombreuses personnes sont passées au mode de vie du travail à domicile. Google a continuellement déployé des mises à jour de l’application de visioconférence, ce qui facilite la gestion tout en travaillant à domicile. Par exemple, vous pouvez désormais utiliser la salle verte virtuelle de Google Meet pour vous vérifier avant un appel. La dernière mise à jour ajoute des outils utiles grâce à la puissance de l’IA et des outils de conception plus efficaces pour garder les utilisateurs engagés avec tout le monde lors de l’appel.

En mai, Google prévoit de mettre à jour la mise en page de Meet pour s’assurer que plus de personnes sont visibles à tout moment, même lorsqu’il y a une présentation. De plus, Google déclare que bientôt, les utilisateurs pourront épingler des présentations et/ou des orateurs pour mettre en évidence plusieurs tuiles à la fois.

Google permet également aux utilisateurs de redimensionner leur propre vignette. Au cas où vous préféreriez ne pas vous voir lors d’un appel, vous pouvez réduire votre vignette dans une barre flottante qui peut être déplacée aux quatre coins de votre écran. Votre vidéo sera toujours visible par les autres, et vous pouvez toujours la renvoyer dans une vignette si vous souhaitez vous regarder.

Les autres fonctionnalités de Google Meet sur le Web et les meilleurs téléphones Android incluent un nouvel économiseur de données qui peut limiter la quantité de données utilisées lors d’un appel. Meet obtient également de nouveaux arrière-plans vidéo amusants, et le mode de faible luminosité qui a été introduit sur mobile fait son chemin vers le Web, utilisant l’IA pour ajuster l’éclairage afin que vous soyez plus visible lors d’un appel.

Enfin, si vous êtes un utilisateur de Workspace payant, Google déploiera une nouvelle fonctionnalité Autozoom dans les mois à venir. À l’aide de l’IA, Google Meet zoomera sur vous, vous faisant apparaître au centre de votre flux vidéo. Cela ressemble beaucoup à la fonction Center Stage du nouvel Apple iPad Pro qui a été annoncée lors de l’événement Apple Spring Loaded.

Après avoir annoncé la fonctionnalité en avril, le mode faible luminosité pour Google Meet sur le Web est enfin déployé.

Google Meet détectera désormais automatiquement si votre vidéo est sous-exposée, “en utilisant l’IA pour ajuster automatiquement votre vidéo pour vous rendre plus visible si vous êtes dans un environnement sombre”.

Le nouveau mode de faible luminosité commencera à être déployé au cours des deux prochaines semaines, à compter du 20 septembre ou du 4 octobre, selon votre piste de sortie. Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de Workspace, y compris les utilisateurs Business et G Suite Basic.

