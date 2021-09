Google Meet teste les sous-titres traduits en direct pour une collaboration plus inclusive

in

Google Meet a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité qui pourrait améliorer les réunions pour les équipes qui collaborent à l’échelle mondiale.

À partir de maintenant, les utilisateurs de Workspace peuvent tester en version bêta les nouvelles traductions de sous-titres en direct, ce qui fait passer la fonctionnalité d’accessibilité de Google au niveau supérieur avec la traduction automatique dans toutes les langues.

Les sous-titres traduits aident les appels vidéo Google Meet à être plus globaux, inclusifs et efficaces en supprimant la maîtrise de la langue comme obstacle à la collaboration. En aidant les utilisateurs à consommer le contenu dans une langue préférée, vous pouvez aider à égaliser le partage d’informations, l’apprentissage et la collaboration, et vous assurer que vos réunions sont aussi efficaces que possible.

Pour ceux inclus dans le test bêta, la fonctionnalité est accessible en naviguant vers le bouton “Plus” à trois points, l’icône des paramètres et Légendes. Les sous-titres doivent d’abord être activés et définis sur l’anglais, après quoi les utilisateurs peuvent activer les « sous-titres traduits » et sélectionner la langue.

La version bêta est relativement limitée et ne traduira que les réunions en anglais en espagnol, français, portugais et allemand. Il ne sera également disponible que pour certains comptes Workspace. Google note que la fonctionnalité “peut ne pas avoir la meilleure qualité de traduction et peut ne pas être disponible en dehors de la version bêta”.

Les comptes Workspace éligibles pour le test bêta incluent Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus et Teaching & Learning Upgrade. D’autres types de comptes peuvent également essayer la version bêta, mais peuvent perdre l’accès une fois le test bêta terminé.

La fonctionnalité ne semble pas non plus être disponible pour les meilleurs téléphones Android pour le moment, mais les sous-titres en direct sont disponibles sur Android depuis 2019. Avec le prochain Pixel 6 et les capacités d’IA de la nouvelle puce Tensor, ce n’est peut-être qu’une question de temps. avant que la traduction en direct de Google Meet n’arrive sur les smartphones.

Les comptes intéressés par le test bêta de la nouvelle fonctionnalité de traduction des sous-titres en direct peuvent exprimer leur intention avec un formulaire Google. Seuls les « super-administrateurs » du domaine Workspace peuvent s’inscrire.

