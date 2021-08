Google Meet vous avertit désormais si vous provoquez un écho gênant

in

Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité utile qui facilite “l’identification et la correction lorsqu’un écho se produit dans les appels vidéo Meet”. Alors que Meet “contrôle déjà intelligemment l’audio” dans les appels pour supprimer tout écho, cela peut encore arriver parfois. Google Meet avertira désormais les utilisateurs lorsqu’il détectera un écho notable pouvant être entendu par d’autres participants à l’appel. Si votre appareil provoque un écho, vous verrez un point rouge sur le bouton Plus d’options en bas de l’écran, ainsi qu’une notification textuelle.

Une fois que vous avez cliqué sur la notification, vous serez redirigé vers le centre d’aide de Google Meet, où vous pourrez trouver les étapes recommandées pour réduire l’écho. Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, certaines recommandations incluent la baisse du volume de votre haut-parleur, la mise en sourdine lorsque vous ne parlez pas et l’utilisation d’écouteurs.

Google indique que les avertissements d’écho seront disponibles pour tous les clients Workspace, ainsi que pour les clients G Suite Basic et Business. Bien que la fonctionnalité ait déjà commencé à être déployée, cela pourrait prendre environ 15 jours pour apparaître pour tous les utilisateurs. Il n’y a pas de contrôle administrateur pour les avertissements d’écho, ce qui signifie que la fonctionnalité sera activée par défaut pour tous les utilisateurs.

La nouvelle fonctionnalité intervient quelques jours après que Google Meet a déployé la possibilité d’ajouter jusqu’à 25 co-organisateurs par réunion. Il a également introduit de nouveaux contrôles pour les hôtes de réunion, tels que la limitation des personnes pouvant partager leur écran, la fin d’une réunion pour tout le monde, la mise en sourdine de tout le monde en un seul clic et la limitation des personnes pouvant envoyer des messages de discussion. Ces nouveaux contrôles peuvent également être étendus aux co-hôtes. Grâce aux paramètres d’accès rapide, les participants peuvent désormais rejoindre automatiquement une réunion à partir d’un PC ou des meilleurs téléphones Android sans avoir à demander l’autorisation au préalable.

…et meurs, et meurs…

Critique de I Expect You to Die 2: Si au début vous ne réussissez pas, mourez, mourez à nouveau

Nous avons attendu cinq longues années la suite de I Expect You to Die, la parodie 007/spy-fi qui a fait sensation sur l’Oculus Rift. Maintenant, la suite est là, avec des graphismes améliorés, une histoire remaniée et de grands talents de voix comme Wil Wheaton… mais aussi le même gameplay VR assis qu’avant. Cela vaut-il la peine de jouer ou est-il trop coincé dans le passé ? Nous vous aiderons à décider si cela vaut la peine d’acheter.