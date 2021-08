Google Meet vous permet désormais d’ajouter jusqu’à 25 co-organisateurs par réunion

Google Meet ajoute un tas de nouvelles fonctionnalités destinées à étendre les contrôles au cours d’une seule réunion et à éviter toute interruption. L’ajout principal est la possibilité de déléguer jusqu’à 25 co-organisateurs par réunion.

La nouvelle fonctionnalité de co-hébergement facilite la modération de chaque réunion avec de nouveaux contrôles que Google a simultanément dévoilés. Ceux-ci incluent la possibilité d’activer ou de désactiver le partage d’écran, de limiter les personnes autorisées à discuter, de désactiver tous les participants en un seul clic et de mettre fin à la réunion pour tout le monde. Pour attribuer des co-hôtes, vous devez activer l’option “Gestion des hôtes” dans la section “Contrôles de l’hôte” dans les paramètres Meet.

Source : Google

Jusqu’à présent, l’ajout de co-hôtes n’était disponible que pour les clients Google Workspace for Education. Il existe toutefois des limites à la disponibilité de la fonctionnalité telle qu’elle est, car elle n’est déployée que sur les éditions Workspace suivantes : Business Standard, Business Plus, Essentials, Enterprise Essentials, Enterprise Standard et Enterprise Plus.

De plus, les paramètres d’accès rapide arrivent également à l’un des meilleurs logiciels de vidéoconférence. Ce contrôle permet aux hôtes de choisir qui peut automatiquement rejoindre une réunion et qui doit d’abord demander l’autorisation. Il est activé par défaut, de sorte que les participants à la réunion de votre domaine peuvent automatiquement rejoindre une réunion à partir d’un mobile ou d’un ordinateur de bureau ou en se connectant.

S’il est désactivé, la réunion ne démarrera pas à moins que l’hôte n’intervienne en premier. Les participants peuvent également bloquer les utilisateurs anonymes et seuls ceux qui sont invités peuvent se joindre sans demander la permission. Cependant, sa disponibilité est limitée uniquement à tous les clients Workspace ainsi qu’aux clients G Suite Basic et Business. Cela signifie que ces contrôles ne sont pas disponibles pour les utilisateurs individuels de Workspace ou ceux qui possèdent des comptes Google personnels.

Source : Google

Il existe également une nouvelle option pour rechercher rapidement des participants spécifiques via le panneau Personnes mis à jour. Cela vous permettra de couper le son des participants, de les exclure ou de déléguer l’accès au co-hébergement.

La disponibilité de ces commandes dépend vraiment de si vous utilisez Meet pour un usage personnel ou en tant que membre d’une organisation Workspace. Les nouveaux contrôles seront déployés sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles à partir du 16 août.

