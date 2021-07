Google mentionne accidentellement les noms de Pixel 6 et Pixel 6 XL en ligne

in

TL;DR

Google a peut-être accidentellement supprimé le nom du Pixel 6 et du Pixel 6 XL. Ce dernier aurait du sens étant donné que Google utilise « XL » pour les appareils plus grands depuis le premier Pixel. Cependant, des rumeurs antérieures laissaient entendre que le plus gros appareil s’appellerait le Pixel 6 Pro.

Nous avons vu de nombreuses fuites concernant la série Google Pixel 6, détaillant deux téléphones qui pourraient cocher de nombreuses cases pour les appareils phares en 2021. Maintenant, il semble que Google ait accidentellement mentionné ces appareils en ligne.

Google organise un sommet des développeurs de jeux cette semaine, et la société a levé le rideau sur plusieurs fonctionnalités axées sur les jeux à venir sur Android 12. Cependant, XDA-Developers a noté qu’un formulaire officiel lié aux développeurs mentionnait avec désinvolture le “Pixel 6″ et ” Pixel 6 XL. » Google a depuis effacé ces mentions, mais vous pouvez voir la capture d’écran enregistrée ci-dessous, gracieuseté de XDA.

Nous nous attendions évidemment à ce que Google l’appelle la série Pixel 6, mais il est intéressant de voir le nom Pixel 6 XL utilisé. Ce n’est pas surprenant car Google utilise la marque XL depuis le tout premier Pixel en 2016. Mais nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles le plus grand Pixel pourrait s’appeler le Pixel 6 Pro.

Quoi qu’il en soit, il semble que le plus gros téléphone pourrait être un concurrent d’appareils comme le Samsung Galaxy S21 Ultra et le OnePlus 9 Pro. L’appareil XL de Google devrait offrir un processeur interne, une batterie de 5 000 mAh et un système de caméra arrière triple flexible comportant potentiellement un objectif périscope.

Une autre rumeur récente suggère que Google pourrait viser cinq ans de mises à jour du système pour la série Pixel 6. Cette source n’est cependant pas solide, nous attendrons donc d’autres fuites ou des détails officiels avant d’espérer.