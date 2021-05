Google Messages a été repéré avec une “ nouvelle ” fonctionnalité qu’il aurait déjà dû avoir

Google s’efforce lentement de faire de Google Messages une meilleure option pour l’envoi de SMS, et le dernier regard sur l’application montre une fonctionnalité utile qui pourrait bientôt arriver. L’épinglage de conversations n’est pas un nouveau concept car bon nombre des meilleures applications de messagerie peuvent le faire, mais peuvent enfin arriver sur Google Messages.

Les développeurs XDA ont repéré la nouvelle fonctionnalité dans la dernière mise à jour de l’application et ont même réussi à la faire fonctionner. Pour le moment, l’application semble n’autoriser que jusqu’à trois conversations à épingler, mais il est possible que ce nombre puisse changer. Dans les captures d’écran ci-dessous, vous pouvez voir l’option épingler au sommet de la liste de conversations et la notification toast indiquant jusqu’à trois conversations épinglées.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La fonctionnalité n’est peut-être pas aussi agréable visuellement que sur iMessage, mais elle fonctionne de la même manière.

Selon XDA-Developers, le code trouvé dans la dernière mise à jour suggère également que Google pourrait introduire la possibilité de “star” des conversations. Cela pourrait fonctionner de la même manière que des applications telles que Gmail, qui permettent aux utilisateurs de créer un fil de discussion, ce qui facilite la recherche et le regroupement avec d’autres fils importants.

Google a testé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour son application de messagerie, telles que les filtres de conversation et la suppression automatique d’OTP, une nouvelle interface utilisateur pour tablette et un menu emoji remanié pour un accès facile aux GIF et aux autocollants. Ces fonctionnalités sont arrivées pour certains utilisateurs sur la version bêta de l’application, mais elles ne semblent pas l’avoir été pour tous les utilisateurs, et elles peuvent ne pas rester trop longtemps avant de disparaître.

Alors que Google continue d’améliorer les messages, c’est toujours l’un des meilleurs moyens d’envoyer des SMS aux autres grâce à RCS, en particulier pour les utilisateurs aux États-Unis.Si vous n’avez pas activé la fonctionnalité, cela rapproche votre expérience de messagerie d’iMessage avec une des images de qualité, des réactions et plus encore. L’activer est assez simple et nous pouvons vous montrer comment activer les fonctionnalités de RCS Chat dans Google Messages.

RCS est là

Messages Google

L’un des meilleurs moyens d’envoyer des SMS

Google Messages est l’un des meilleurs moyens d’envoyer des SMS si vous êtes un utilisateur Android. Avec la prise en charge de RCS qui continue de s’étendre, il deviendra plus facile d’envoyer des images, des vidéos et même des autocollants de meilleure qualité à vos amis.