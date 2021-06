Google Messages ajoute une prise en charge précoce de la conception colorée Material You d’Android 12

Vous n’avez pas besoin d’attendre la version finale d’Android 12 pour savoir comment cela affectera vos applications. XDA et le pronostiqueur Pan Du rapportent que Google a mis à jour Messages avec une prise en charge préliminaire de la conception Material You d’Android 12.

Activez la fonctionnalité sur un appareil exécutant la version bêta d’Android 12 et les nouveaux messages (8.2.042) ajouteront des variantes de la couleur de votre thème à plusieurs éléments de l’interface, y compris la barre de recherche, les onglets de catégorie lorsqu’ils sont disponibles et le bouton d’action flottant. Si vous avez un fond d’écran coloré, vos discussions textuelles devraient être tout aussi dynamiques.

La fonctionnalité orientée Android 12 n’est actuellement pas disponible dans la version bêta de Messages et n’affecte pas nécessairement tous les éléments de l’application.

Vous devrez attendre la sortie plus large d’Android 12 (probablement à la fin de l’été) avant que cette mise à jour ne devienne courante. Cela peut également prendre un certain temps pour que Gmail et d’autres applications prennent correctement en charge le thème des couleurs. À l’heure actuelle, cependant, la version offre un indice sur ce à quoi ressemblera Android 12 une fois que bon nombre de vos applications prendront en charge Material You – que cela vous plaise ou non, votre téléphone est sur le point de coordonner les couleurs.