L’application Google Messages pourrait bientôt offrir une nouvelle fonctionnalité utile similaire aux « nudges » dans Gmail, selon un démontage APK de la version 9.5 bêta de l’application Google Messages par les gens de XDA Developers.

La fonctionnalité de nudges de Gmail, qui a été introduite en 2018, rappelle aux utilisateurs de suivre les e-mails qu’il juge importants. Les nouvelles chaînes trouvées dans la dernière mise à jour bêta de l’application Google Messages suggèrent que l’application mettra bientôt en évidence les « messages auxquels vous avez peut-être oublié de répondre » en haut de la boîte de réception. Il vous montrera également les « messages dont vous pourriez avoir besoin de suivre ».

Google Messages prend déjà en charge les rappels de chat, mais ils doivent être définis manuellement. Une fois la fonctionnalité « nudges » déployée, l’application vous rappellera automatiquement de répondre aux discussions importantes.

Source : Développeurs XDA

Bien que la capture d’écran ci-dessus confirme que la fonctionnalité est actuellement en développement, on ne sait pas quand elle sera réellement disponible sur les meilleurs téléphones Android. Comme c’est généralement le cas, cependant, les nudges seront probablement disponibles en premier sur le canal bêta. Si vous souhaitez essayer la fonctionnalité avant qu’elle ne passe à la version stable, vous devrez vous inscrire au programme bêta de Google Messages.

L’application a déjà acquis plusieurs nouvelles fonctionnalités cette année, notamment la suppression automatique de l’OTP et la possibilité de trier les messages dans différentes catégories à l’aide de la technologie d’apprentissage automatique.

Malheureusement, les fonctionnalités de suppression automatique OTP et de tri automatique des messages sont actuellement limitées aux utilisateurs en Inde. Bien qu’il soit possible qu’ils s’étendent à d’autres marchés à l’avenir, Google n’a encore confirmé aucun plan.

Il semble que la fonctionnalité « Nudges » commence à être déployée sur Google Messages pour certains utilisateurs. Comme l’a souligné Mishaal Rahman, la fonctionnalité apparaît dans la version 10.8.260.

Google Messages 10.8.260 ajoute des coups de coude pour que vous n’oubliiez pas de répondre aux conversations importantes. H/T Nick Cipriani Prenez l’APK de @APKMirror https://t.co/kP9D1wqDzO pic.twitter.com/oBDEFqgtAl – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 30 novembre 2021

La nouvelle fonctionnalité Nudges apparaît dans le menu Suggestions à côté des fonctionnalités Google Assistant et Smart Reply. Cela dit, il ne semble pas encore disponible pour tout le monde et il s’agit probablement d’un commutateur côté serveur.

