Google Messages et Photos peuvent s’intégrer pour corriger le pire des MMS

Quiconque envoie une vidéo par MMS sait que le résultat peut être aléatoire, et ce n’est pas génial même quand c’est un succès. Cependant, selon le code trouvé dans la dernière version bêta, Google semble se préparer à résoudre ce problème en intégrant Google Photos dans son application Messages.

9to5Google s’est plongé dans la version 10.7 de Google Messages et a trouvé un nouveau paramètre qui permettrait aux utilisateurs de « partager des vidéos plus claires dans du texte (SMS/MMS) ». Le paramètre est marqué sous Google Photos, ce qui signifie que les applications s’intégreraient en quelque sorte pour partager des vidéos de haute qualité.

On ne sait pas comment cette fonctionnalité fonctionnerait, mais elle pourrait potentiellement créer un lien pour le fichier vidéo partagé avec le destinataire, qui pourrait ensuite l’ouvrir pour afficher le média. Cette approche serait similaire à l’application Messages de Samsung, qui possède une fonctionnalité qui envoie des médias via un lien à l’aide de Samsung Cloud.

Google pourrait potentiellement pousser la fonctionnalité plus loin et permettre aux médias de jouer de manière native dans l’application Messages. Pour l’instant, sa mise en œuvre reste un mystère jusqu’à ce que la fonctionnalité soit déployée.

Cela dit, il semble que la nouvelle fonctionnalité serait très utile, étant donné que l’envoi de vidéo par MMS est un vrai gâchis. Bien sûr, il y a toujours RCS qui envoie des médias de haute qualité sur les meilleurs téléphones Android.

Avec Google Messages déjà par défaut sur des appareils comme le Pixel 6 sur les téléphones de Samsung et autres, RCS est de plus en plus répandu, rendant l’expérience de messagerie entre les appareils bien meilleure.

Cependant, étant donné le manque de prise en charge d’iOS, cette nouvelle fonctionnalité semble pouvoir résoudre un problème avec l’envoi de médias entre les deux systèmes d’exploitation et d’autres téléphones Android sur lesquels RCS n’est pas activé.

