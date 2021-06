Google Messages peut désormais supprimer automatiquement les OTP – mais il y a un hic

in

Plus tôt cette année, Google a déployé une nouvelle fonctionnalité de détection automatique OTP utile pour certains utilisateurs de Messages. Le géant de la recherche a maintenant officiellement annoncé la fonctionnalité, et elle sera d’abord disponible pour les utilisateurs d’Android en Inde. On ne sait pas encore quand la fonctionnalité commencera à être diffusée auprès des utilisateurs d’autres marchés.

La nouvelle fonctionnalité maintient votre boîte de réception sans encombrement en détectant et en supprimant automatiquement les mots de passe à usage unique (OTP) après 24 heures. Vous pourrez activer la fonctionnalité en appuyant sur “Continuer” lorsque l’invite de suggestion apparaît dans l’application. Si vous ne souhaitez pas que vos OTP soient supprimés automatiquement, choisissez plutôt “Non merci”.

De plus, Google Messages peut désormais utiliser l’apprentissage automatique pour trier automatiquement vos messages dans différentes catégories telles que les OTP, les transactions et les messages personnels afin de mieux les organiser. Il vous aide à « trouver facilement les messages qui comptent le plus au moment où vous en avez besoin ».

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Vous pourrez retrouver facilement toutes vos transactions bancaires dans l’onglet transactions, tandis que toutes vos conversations avec les contacts enregistrés se trouvent dans l’onglet personnel. Google dit que le tri s’effectue “en toute sécurité sur votre appareil”, de sorte qu’il peut fonctionner parfaitement même si votre téléphone est hors ligne. Tout comme la suppression automatique OTP, la fonction de catégorisation des messages est également facultative. Si vous souhaitez garder vos messages organisés, vous devrez vous rendre dans les paramètres et l’activer manuellement.

Source : Google

Les nouvelles fonctionnalités de Google Messages seront déployées sur les meilleurs téléphones Android exécutant Android 8 et les versions plus récentes au cours des prochaines semaines. Inutile de dire que vous devrez mettre à jour l’application Messages vers la dernière version pour pouvoir essayer les nouvelles fonctionnalités.