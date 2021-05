Google Messages pourrait bientôt obtenir une interface utilisateur de tablette remaniée et une nouvelle fonctionnalité pratique

Google a travaillé d’arrache-pied pour rendre Google Messages aussi utile que possible en tant qu’application de messagerie. La dernière mise à jour fait allusion aux fonctionnalités à venir qui arriveront pour l’application, principalement destinées aux tablettes.

Les développeurs XDA ont plongé dans la dernière version de Google Messages et ont découvert une chaîne qui permettra une vue en écran partagé. Cela conservera la liste des fils de discussion sur le côté gauche de l’écran tout en affichant le message actuel sur le côté droit. Cela devrait faciliter la navigation dans l’application lors de l’utilisation de l’une des meilleures tablettes Android, permettant aux utilisateurs de passer facilement d’un fil à l’autre. Ce n’est pas sans rappeler la façon dont iMessage fonctionne sur les tablettes Apple comme l’iPad Pro (2020).

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Une autre fonctionnalité arrivant sur l’application est déjà disponible sur les tablettes de marque Samsung comme la Samsung Galaxy Tab S7. Cette fonction permet aux tablettes d’envoyer des SMS ou de passer des appels via un téléphone couplé. Cela pourrait être particulièrement utile pour les tablettes avec leur propre numéro de cellulaire ou connexion, car cela permettra aux utilisateurs d’envoyer des messages à partir de leurs tablettes tout en utilisant le même numéro que leur téléphone, à condition qu’il soit couplé.

La fonction est appelée Continuité des appels et des messages. Il semble que Google Messages puisse apporter cette fonctionnalité à plus d’appareils Android pour une expérience plus cohérente sur la plate-forme.

Étant donné que ces fonctionnalités ont été découvertes dans la dernière version de Google Messages, ce n’est qu’une question de temps avant qu’elles n’arrivent sur plus de tablettes et d’appareils.

Le meilleur d’Android

Samsung Galaxy Tab S7

Le meilleur de Samsung dans une tablette

Le Samsung Galaxy Tab S7 est facilement l’une des meilleures tablettes Android disponibles. Il présente un design élégant, un grand écran de 11 pouces qui est parfait pour le divertissement et le stylet S Pen se fixe à l’arrière pour que vous ne le perdiez pas. Le Snapdragon 865+ et 8 Go de RAM vous offriront une expérience fluide et rapide.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

ces bourgeons sont pour toi

Évaluation d’Amazon Echo Buds (2e génération): Amazon a rendu ses bons bourgeons encore meilleurs

Les Amazon Echo Buds (2e génération) ne sont à certains égards qu’une mise à niveau incrémentielle par rapport à leurs prédécesseurs, mais à d’autres égards, ils constituent une énorme amélioration par rapport à la première génération. Ce n’est pas souvent qu’une marque est capable de résoudre pratiquement toutes les plaintes que j’ai eues d’une version à l’autre, mais c’est à peu près ce qu’Amazon a fait avec ces écouteurs.

Il est temps de payer

L’Italie condamne Google à une amende de 100 millions d’euros pour abus de position dominante sur le marché

L’Autorité italienne de la concurrence a condamné Google à une amende de 100 millions d’euros (123 millions de dollars) pour abus de position dominante. Il a allégué que le géant de la recherche avait tenté de restreindre la concurrence en ne permettant pas à la société d’énergie Enel X Italia de publier une version de son application JuicePass interopérable avec Android Auto.