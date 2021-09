Google Messages rencontre des problèmes de connexion au RCS pour de nombreux utilisateurs

in

Google Messages est l’une des meilleures applications de messagerie texte pour Android grâce à sa capacité à utiliser Rich Communication Services (RCS) pour une meilleure expérience de SMS prête à l’emploi sur de nombreux appareils Android. Cependant, c’est loin d’être idéal lorsque les fonctionnalités de RCS sont interrompues et que les utilisateurs ne peuvent pas se connecter, ce qui est apparemment ce qui s’est passé ces derniers temps.

Plusieurs utilisateurs de Reddit et du forum d’assistance de Google Messages se sont plaints que l’application cesserait de se connecter au RCS de manière aléatoire et ne rétablirait pas la connexion. Les utilisateurs constatent que l’état de leur connexion reste sur “Connexion…” ou “En attente de vérification…” sans que l’application n’achève réellement l’une ou l’autre étape.

Certains utilisateurs ont reçu un avis indiquant que « fonctionnalités de chat indisponibles pour cet appareil », malgré la fonctionnalité qui fonctionnait auparavant sur le même smartphone.

Cela laisse les utilisateurs sur les SMS comme solution de repli et sans bon nombre des fonctionnalités pour lesquelles RCS est connu, telles que les indicateurs de frappe, les médias haute résolution et les réactions. Certains messages finissent également par rester bloqués dans les limbes du RCS pendant que l’application tente de se reconnecter.

Nous avons contacté Google pour savoir si une solution était activement en cours d’élaboration. Bien que nous n’ayons pas reçu de réponse immédiatement au moment de la publication, il semble que Google soit au courant du problème et un porte-parole a déclaré à Android Police que la société s’efforçait de minimiser la fréquence des problèmes de connexion.

Ce n’est peut-être pas très rassurant, et il ne semble pas y avoir de calendrier indiquant quand les utilisateurs peuvent s’attendre à ce que les choses s’améliorent, cependant, certains utilisateurs ont déjà identifié des solutions possibles qui ont eu un succès mitigé. Un article de la communauté met en évidence une méthode qui consiste à désactiver les fonctionnalités de chat pendant 10 jours avant d’effacer le cache de l’application et les données pour Google Messages et Carrier Services, puis de redémarrer le téléphone avant de tenter de se reconnecter.

Les utilisateurs peuvent également essayer de désinscrire leur numéro pour désactiver RCS à l’aide de ce formulaire avant d’essayer d’activer les fonctionnalités RCS Chat dans Google Messages à un autre moment.

Cela dit, les différentes méthodes trouvées dans les publications de la communauté ne semblent pas fonctionner pour tout le monde, mais elles peuvent valoir la peine d’être essayées si vous voulez désespérément que RCS fonctionne à nouveau.

