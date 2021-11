Google Messages teste une nouvelle façon de mettre en évidence les chats non lus

Les points non lus pourraient bientôt arriver

Les badges de notification, ou points, sont depuis longtemps une caractéristique des écrans d’accueil Android, vous permettant de voir facilement quelles applications ont de nouvelles choses avec lesquelles vous pouvez interagir. En effet, la plupart des systèmes d’exploitation en ont une version, parfois avec des comptes non lus intégrés, comme c’est le cas avec iOS. Un nouveau test trouvé dans le cadre de Google Messages semble montrer que la société de Mountain View cherche à ajouter un point non lu similaire à l’intérieur de l’application pour mieux mettre en évidence les discussions qui nécessitent votre attention.

Notre informateur Nick Cipriani a rencontré ces nouveaux points dans deux versions distinctes de Google Messages, la première apparaissant beaucoup plus audacieuse (au moins en mode sombre), avec une couleur bleue plus saturée. Dans la version bêta la plus récente — 10.6.240 (10.6.240_RC00.phone.openbeta_dynamic) — le point a été ajusté avec une nuance de bleu plus pastel, mais il apparaît toujours au même endroit, à droite de la date/ l’horodatage de chaque discussion non lue dans la boîte de réception des messages. Cela semble être un changement côté serveur déployé pour un nombre très limité de personnes, car je ne peux le faire apparaître sur aucun de mes appareils. Si vous voulez vérifier par vous-même, téléchargez la dernière version bêta d’APK Mirror.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Galerie d’images (2 images)

Jusqu’à présent, Google a préféré afficher les messages non lus uniquement avec du texte en gras, tout comme il le fait avec les fils de discussion Gmail non ouverts. Les points ou les badges sont courants dans de nombreuses autres applications de messagerie, y compris WhatsApp et Apple Mail, ainsi que des tonnes d’autres clients de messagerie. Ce n’est donc pas exactement une fonctionnalité originale avec laquelle Google joue ici. Que ce soit ou non nous verrons ce déploiement plus largement est à deviner, puisque Google teste de nombreux changements d’interface utilisateur avec des taux de réussite variables. Je ne sais pas si cela est vraiment super nécessaire, mais si vous utilisez beaucoup Messages, vous serez peut-être heureux de voir un indicateur plus facile à consulter à côté des discussions non lues que vous avez négligé d’ouvrir, et encore moins de répondre.

Pour en savoir plus sur Google Messages, consultez les dernières nouvelles sur son relooking Material You ou découvrez une fonctionnalité à venir qui pourrait conduire à un meilleur partage de vidéos.

Le Google Pixel 6 Pro reçoit le traitement de démontage JerryRigEverything

Réparation d’écran facile, dur tout le reste

Lire la suite

A propos de l’auteur

Scott Scrivens (1415 articles publiés)



Rédacteur en chef britannique principal — Mon intérêt pour Android a commencé avec le magnifique Nexus 4 et le Jelly Bean moins laid qu’avant. En ce moment, je regarde probablement Black Books, je joue au football (football) ou j’écoute Answer Code Request.

Plus de Scott Scrivens