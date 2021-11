Google Messages teste une nouvelle fonctionnalité pour s’assurer que vous ne manquez pas un chat

Les chats non lus dans Google Messages sont actuellement affichés en gras pour attirer votre attention sur eux chaque fois que vous ouvrez l’application. Cependant, l’application de messagerie pourrait bientôt ajouter une nouvelle façon de mettre en évidence les discussions non lues.

Google Messages teste une nouvelle méthode d’affichage d’un point bleu à droite de l’horodatage d’un message non lu, selon Android Police. Le dernier changement a été découvert par un informateur dans la version bêta la plus récente de l’application (v10.6.240).

Si la fonctionnalité vous semble familière, c’est parce qu’elle n’est pas nouvelle. Google utilise depuis longtemps ce type de point comme badge de notification sur les écrans d’accueil des meilleurs téléphones Android. Ce type de badge est également disponible sur les appareils iOS, ainsi que les décomptes non lus.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Ce qui est intrigant dans la nouvelle expérience de Google Messages, c’est qu’elle rend les messages que vous n’avez pas ouverts plus visibles. Bien que la méthode de texte en gras existante fasse le travail, il est toujours possible pour certains utilisateurs de manquer des messages non lus s’il n’y a pas d’autre indicateur.

Cependant, WhatsApp dispose déjà de cette fonctionnalité, ce qui rend Google Messages un peu tardif. Mais, en supposant qu’elle se dirige vers Messages à l’avenir, la fonctionnalité est toujours un ajout bienvenu à l’application de messagerie.

La dernière découverte intervient quelques mois seulement après que Google a été aperçu en train d’expérimenter une fonctionnalité de nudges pour les messages, un système de type Gmail qui vous rappellera automatiquement de répondre aux textes importants. Les deux fonctionnalités seront une excellente combinaison pour s’assurer que vous ne manquez pas de répondre au message de votre patron.

La nouvelle fonctionnalité est disponible dès maintenant pour un groupe limité d’utilisateurs. Google le déploie également apparemment en tant que mise à jour côté serveur.

