Google met à jour le Nest Hub (2e génération) avec de nouvelles fonctionnalités de suivi du sommeil

Le Nest Hub alimenté par Soli (2e génération) est de plus en plus apprécié avec une nouvelle mise à jour qui améliore ses fonctionnalités de détection du sommeil pour le rendre plus utile et permettre aux utilisateurs d’obtenir plus d’informations sur leurs habitudes de sommeil et leurs comportements.

Avec la nouvelle mise à jour, Google donne aux utilisateurs un meilleur aperçu de leur sommeil en activant la détection des phases de sommeil. Il s’agit d’une fonctionnalité que l’on trouve sur la plupart des meilleures montres intelligentes Android et qui détermine quand l’utilisateur est en sommeil léger, profond ou paradoxal, et détermine même les périodes pendant lesquelles l’utilisateur est éveillé.

Google dit que l’utiliser en tandem avec d’autres informations sur le sommeil peut « vous aider à mieux comprendre ce qui se passe pendant que vous dormez ».

De plus, Google facilite l’obtention d’informations plus précises sur les troubles potentiels du sommeil. Les propriétaires de Nest Hub pourront calibrer une zone de couchage désignée pour que l’écran détecte les sons. De cette façon, il peut vous dire avec plus de précision quels bruits comme la toux et le ronflement proviennent de vous, tandis que les « Autres sons » en dehors de la zone de votre partenaire ou animal de compagnie seront désignés comme tels.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Enfin, les propriétaires de Nest Hub auront bientôt accès au contenu de méditation de Calm. Bien que l’appareil puisse déjà jouer des sons relaxants pour aider les utilisateurs à dormir, cela ajoutera plusieurs pistes de l’application ou de la bibliothèque complète pour les abonnés Calm Premium.

Pour commencer, les utilisateurs peuvent dire : « Hey Google, montre-moi des méditations de Calm » ou « Hey Google, commence une méditation ».

Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles à partir d’aujourd’hui et seront déployées dans le monde entier au cours des prochaines semaines.

Google note que sa fonction de détection du sommeil pour le Nest Hub (2e génération) restera un aperçu gratuit tout au long de 2022 et sera intégrée à l’abonnement Fitbit Premium dans le courant de 2023.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

une autre année, un autre téléphone

Tout ce que vous devez savoir sur la prochaine série Galaxy S22

Les bureaux qui fuient de Samsung ont déjà donné de nombreux indices sur ce à quoi pourraient ressembler les S22, S22+ et S22 Ultra. Voulez-vous un petit produit phare S22 ou un S22 Ultra remplaçant la note avec un stylet S Pen ? Les deux pourraient être à votre portée au début de 2022.

Sois différent

Nanoleaf fait d’excellentes lumières intelligentes et ce sont les meilleures

Si vous souhaitez intégrer des lumières intelligentes dans votre maison, mais que vous voulez faire quelque chose d’un peu différent, alors le premier point de départ est avec Nanoleaf. Voici le meilleur de ce que propose Nanoleaf, apportant un look unique à votre voyage intelligent.