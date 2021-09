Google met à jour les applications pour iOS 15 avec de nouveaux widgets et une meilleure intégration

Juste après la sortie d’iOS 15 et d’iPadOS 15 par Apple, Google met à jour plusieurs de ses applications pour mieux tirer parti des capacités de l’iPhone et de l’iPad.

L’une des mises à jour “les plus importantes” concerne iPadOS 15, avec le lancement de nouveaux widgets plus grands pour Google Photos et YouTube Music. Avec les nouveaux widgets, les utilisateurs pourront mettre en valeur leurs photos et accéder directement à leurs souvenirs. Avec YouTube Music, les utilisateurs d’iPad auront une vue des albums et des listes de lecture pour accéder facilement aux morceaux depuis l’écran d’accueil.

Les nouveaux widgets arriveront dans les semaines à venir.

Une autre mise à jour à venir sur YouTube Music, que les utilisateurs peuvent essayer maintenant, est la possibilité de sauter dans l’application à partir de la fonction de recherche Spotlight. Par exemple, lorsqu’ils recherchent une chanson ou un artiste, les utilisateurs peuvent voir une icône YouTube Music dans la miniature, ce qui vous permet d’accéder directement à la page de cet artiste.

Enfin, Google souligne comment ses applications fonctionnent mieux avec le mode Focus sur iOS. C’est similaire à une fonctionnalité du même nom trouvée sur la plupart des meilleurs téléphones Android qui filtre les notifications en fonction de ce que vous faites.

Les applications de Google coopéreront désormais mieux avec le mode Focus sur iOS.

Par exemple, si vous naviguez quelque part avec Google Maps, nous vous informerons quand vous devez faire un virage ou s’il y a des changements sur votre itinéraire, comme des fermetures de route ou un trafic inattendu. Mais les notifications qui ne sont pas aussi urgentes ou ne nécessitent pas d’action immédiate seront directement dirigées vers le centre de notifications, où vous pourrez les vérifier au moment qui vous convient le mieux.

Google dit que l’intégration avec le mode Focus arrivera “dans les semaines à venir” dans ses applications, y compris Gmail, Meet, Tasks, Maps et Home.

Les nouvelles mises à jour iOS 15 reflètent les améliorations de l’application Android 12 de Google, de nombreuses applications Google recevant de nouveaux widgets et des looks mis à jour pour correspondre au nouveau langage de conception Material You de l’entreprise.

