Google met à jour les directives des applications pour les montres intelligentes juste à temps pour Wear OS 3

Google s’engage à nouveau à rendre Wear OS meilleur qu’il ne l’a jamais été, le tout alimenté par un nouveau partenariat avec Samsung. Bien sûr, sans certaines applications et services tiers de qualité, peu importe la capacité du système d’exploitation, il est voué à l’échec dès le départ. Dans cet esprit, Google a publié de nouvelles exigences de qualité pour les applications sur Wear OS 3.

Ces directives proposent trois niveaux pour les applications : « Basique », « Meilleure » ​​et « Meilleure ». La compatibilité de base comprend désormais de nouvelles réglementations concernant les notifications, nécessitant des piles et des actions de réponse directe pour les conversations. Si vous cherchez à atteindre la capacité « Meilleure », que Google appelle « prise en charge complète de Wear OS », vous devez vous assurer que votre application respecte les structures de mise en page de base pour les écrans carrés et ronds, ainsi qu’un APK de montre spécifique qui s’exécute sur la montre elle-même et se trouve directement dans le Play Store de la montre.

Enfin, si vous cherchez à atteindre le statut “Meilleur” – ou comme Google le décrit, “une expérience différenciée”, il doit être entièrement fonctionnel sans application compagnon de téléphone, ainsi que testé et associé à des appareils iOS et Android. .

Il existe également de nouvelles règles concernant l’affichage des captures d’écran sur le Play Store, qui nécessitent la suppression complète des bordures et du matériel des photos.

Les développeurs auront jusqu’au 13 octobre pour s’assurer que leurs applications et leurs cadrans respectent ces nouvelles directives afin de rester publiés sur le Play Store. L’article de blog de Google rassure tous ceux qui pourraient se sentir stressés par leur application, notant que “de nombreux développeurs satisfont déjà à ces exigences et n’auront pas besoin de faire beaucoup de ces changements lors de la migration vers Wear OS 3.0”. Néanmoins, si vous avez une application sur le Play Store, cela vaut la peine de consulter la liste complète des détails, juste pour vous assurer qu’aucune modification n’est nécessaire pour votre annonce.