Google met à jour sa politique relative aux produits et services financiers ;

Google a recommencé à diffuser des publicités Bitcoin après avoir mis en œuvre sa nouvelle politique sur les produits et services financiers le 3 août. Un rapport a annoncé cette nouvelle plus tôt dans la journée, notant que ce développement permet aux sociétés de cryptographie de faire la publicité de leurs produits et services aux citoyens américains via le moteur de recherche et les sites Web qu’il prend en charge. Cependant, les entreprises doivent remplir les conditions requises avant de pouvoir profiter des avantages de la publicité via Google.

Selon le rapport, ces changements ont permis à Coinbase de se hisser en tête des résultats de recherche lorsque des citoyens américains interrogent Bitcoin (BTC / USD). Bien que cette politique n’ait peut-être pas un impact aussi important sur les revenus publicitaires d’Alphabet, la société mère de Google, qui dépasse 147 milliards de dollars par an, pourrait encourager l’adoption massive des crypto-monnaies.

Bien que Google autorise les entreprises à promouvoir les échanges cryptographiques et les portefeuilles, il ne prend pas en charge les annonces ICO et les protocoles de trading DeFi. De plus, Google interdit la promotion d’achat, de vente ou d’échange de crypto-monnaies. En plus de cela, Google a interdit les approbations de célébrités pour les crypto-monnaies, dans l’espoir de réduire les problèmes liés aux approbations de fausses célébrités.

La politique mise à jour de Google interdit également aux annonceurs de crypto-monnaie de lier leurs annonces à des sites Web qui hébergent des échanges de crypto-monnaie, des conseils d’investissement en crypto-monnaie, des agrégateurs ou des sites affiliés qui contiennent du contenu connexe ou des avis de courtiers.

Exigences pour les annonceurs crypto

La politique mise à jour de Google en matière de produits et services financiers exige que toute entreprise souhaitant faire de la publicité pour un portefeuille ou un échange via le moteur de recherche de Google soit dûment enregistrée auprès du FinCEN en tant qu’entreprise de services monétaires. De plus, le géant de la technologie a besoin que les entreprises s’enregistrent dans au moins un État en tant que transmetteur d’argent. Si cette option n’est pas possible, Google accepte également les entreprises enregistrées auprès d’une banque autorisée par l’État ou le gouvernement fédéral.

En plus de cela, les entreprises doivent se conformer à toutes les exigences légales. Celles-ci incluent toutes les exigences légales locales au niveau de l’État et au niveau juridique. Enfin, les entreprises qui envisagent de promouvoir leurs produits ou services de cryptographie via Google doivent s’assurer que leurs annonces et pages de destination sont conformes à toutes les politiques de Google Ads.

La nouvelle politique remplace l’ensemble de règles que Google a établi en septembre 2018. Avant septembre 2018, Google avait totalement interdit les publicités cryptographiques, suivant les traces du géant des médias sociaux Facebook. Alors que Facebook et Google sont depuis revenus sur leur décision d’interdire les publicités cryptographiques, TikTok a commencé à sévir contre le secteur le mois dernier en annonçant que tout contenu cryptographique est interdit sur la plateforme.

