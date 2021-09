Google met à niveau les clients Fiber TV avec Chromecast gratuit à la fin du service traditionnel

in

Google a annoncé qu’il retirait son service Fibre TV à travers les États-Unis et que les utilisateurs étaient “mis à niveau” avec des options de streaming à la place.

Dans un article de blog publié mardi (via 9to5Google), la société affirme que la télévision traditionnelle “est chère et obsolète”, elle passe donc plutôt au streaming. Dans le cadre de la transition, les clients Fiber TV recevront un Chromecast avec un dongle Google TV et une connexion Wi-Fi Google gratuite pour remplacer leur ancien routeur et leur ancien boîtier Fiber TV.

Lors de la mise à niveau, les utilisateurs pourront choisir entre un certain nombre de services de streaming avec des options de télévision en direct, tels que YouTube TV, Fubo et autres. La facturation sera gérée directement via le service de streaming.

Nous voulons nous assurer que chacun obtient le meilleur téléviseur pour lui, c’est pourquoi nous proposons différentes options pour répondre à différents besoins.

Sur le site Web Fibre de Google, la société répertorie plusieurs avantages du passage à ce modèle, dont l’un est le coût. Par rapport au prix de départ de 105 $ de la fibre, les services de diffusion en direct commencent à seulement 25 $ par mois, ou 65 $ si vous recherchez quelque chose de plus robuste. Il n’y a pas non plus de frais d’équipement mensuels supplémentaires.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Étant donné que les clients mettront la main sur l’un des meilleurs appareils de streaming sur le marché, ils bénéficieront également d’une télévision plus claire avec prise en charge 4K, de nombreuses applications parmi lesquelles choisir et d’une commande vocale avec Google Assistant.

Selon Liz Hsu, directrice de la stratégie produit de Google Fiber, la transition est déjà en cours sur les marchés où la fibre TV est proposée. Les abonnés de Nashville, Huntsville, Salt Lake City et Provo ont déjà été mis à niveau, les clients de Raleigh-Durham, Charlotte et Irvine passant d’ici la fin septembre.

Les abonnés d’Austin et d’Atlanta seront transférés d’ici la fin novembre. Le calendrier pour Kansas City est toujours en attente. Les clients de Fibre TV recevront un préavis de 90 jours avant que le changement n’ait lieu.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Tellement de choses à diffuser

Voici les meilleures émissions sur Paramount Plus en ce moment

Le Paramount+, récemment lancé, propose des centaines d’heures de séries nouvelles et classiques de réseaux tels que CBS, BET, Comedy Central et MTV. Voici une liste des meilleures émissions sur Paramount Plus en ce moment.

Montez-le vraiment bien

Cachez les câbles et gardez les choses propres avec le meilleur support Google Wifi

Avoir des câbles partout peut être frustrant à voir, surtout si vous avez quelques routeurs Google Wifi dans la maison. Alors pourquoi ne pas nettoyer les choses et monter votre WiFi pour nettoyer un peu les choses ? Ce sont les meilleurs supports muraux Google Wifi que vous puissiez obtenir.