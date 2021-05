Google met à nouveau YouTube TV sur Roku via un raccourci sournois

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

La chaîne YouTube TV sur les appareils Roku n’est plus disponible, sauf si vous l’avez déjà installée.Cependant, Google a faufilé un lien vers YouTube TV dans la chaîne YouTube standard, qui est toujours disponible sur Rokus.C’est une bonne solution de contournement pour YTTV les abonnés qui ne sont pas heureux d’être pris au milieu des querelles de Google et de Roku.

La semaine dernière, nous avons entendu parler d’une querelle intense entre Google et Roku. L’argument découle des exigences matérielles de Google pour le futur contenu haute définition diffusé via ses différentes applications YouTube. L’essentiel est que Google veut que Roku s’engage à augmenter la qualité de son matériel pour prendre en charge ce contenu, et Roku ne veut pas se conformer.

L’argument a pris un tour lorsque Roku a refusé de renouveler son contrat avec le service YouTube TV de Google. Cela a entraîné la suppression de la chaîne YouTube TV sur les appareils Roku. Pour être clair, quiconque a déjà installé la chaîne ne la perdra pas, mais ceux qui ne pourront pas la trouver.

En rapport: Les meilleurs appareils de diffusion multimédia que vous pouvez acheter

Maintenant, Google a développé une solution de contournement effrontée à cette impasse. Il a mis à jour la chaîne YouTube régulière sur les appareils Roku – qui est toujours disponible pour tous – avec un raccourci vers le service YouTube TV. Cliquez sur le raccourci pour accéder à l’interface familière de YTTV.

En d’autres termes, les personnes qui n’ont pas la chaîne YouTube TV sur leur Roku aujourd’hui pourront toujours regarder le contenu YTTV. Ils auront juste besoin de le faire via l’application YouTube standard pour le moment. D’une certaine manière, c’est encore plus pratique, car cela rassemble deux des plus grands services YouTube sous un même toit.

Le contrat entre Google et Roku pour l’application YouTube standard n’est pas en vigueur avant la fin de cette année. Espérons que les deux sociétés pourront résoudre ce problème avant cette date. Cependant, nous serions très surpris si Roku éliminait même la chaîne YouTube vanille, car cela en ferait le seul OEM majeur de matériel de streaming sans elle.