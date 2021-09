Google met en évidence les tendances émergentes en matière de mariage alors que la planification revient à la vitesse supérieure

Il ne sera pas universel et ne concernera pas toutes les entreprises. Mais si votre organisation a un lien avec l’industrie du mariage, la dernière mise à jour des tendances de recherche de Google vaut la peine d’être lue.

Aujourd’hui, le géant de la recherche a fourni quelques notes clés sur les tendances de mariage les plus recherchées, qui, selon Google, connaissent un intérêt croissant en septembre de chaque année.

Comme expliqué par Google :

« Nous avons tendance à penser à la « saison des propositions » comme étant calée sur les vacances d’hiver ou les grands jours comme le réveillon du Nouvel An et la Saint-Valentin. Le pic de la proposition réelle, cependant? Septembre. À l’exception de 2020, chaque année au cours des cinq dernières années, l’intérêt des recherches pour les demandes en mariage a culminé chaque septembre aux États-Unis. Les Américains de nos jours préfèrent se mettre à genoux.

Et alors que le déploiement du vaccin se poursuit et qu’un avenir avec des rassemblements sociaux inclus revient en vue, cet enthousiasme atteint sans aucun doute des sommets encore plus élevés en 2021.

En tant que tel, il convient d’en prendre note. Tout d’abord, Google indique que les questions les plus recherchées concernant les demandes en mariage sont :

Comment proposer à une fille? Sur quel genou proposes-tu ? Combien de temps est trop tôt pour proposer? Dois-je proposer avant ou après le dîner ? Comment faire en sorte que votre petit ami propose?

Une assistance assez spécifique y est recherchée, mais il peut y avoir de l’inspiration pour vos promotions ou vos campagnes de liaison liées à l’élément de proposition.

Google met également en évidence les styles de bague de fiançailles les plus recherchés.

Il répertorie même les bagues de fiançailles de célébrités les plus souvent citées pour l’inspiration, avec Ariana Grande et Gwen Stefani en tête.

Google met également en évidence les principales questions sur les enterrements de vie de jeune fille / garçon, qui incluent ce qu’il faut porter et quoi faire, tout en partageant également des informations sur les tendances sur les styles de robe de mariée les plus populaires, en fonction du volume de recherche.

Robe de mariée Boho Robes de mariée de plage Robe de mariée sirène Robe de mariée simple Robe de mariée courte

Il existe également des conseils sur les tendances des couleurs des costumes :

Encore une fois, avec le déploiement du vaccin COVID maintenant bien avancé, de plus en plus d’événements et d’activités sociales se profilent à l’horizon, et bien qu’il existe encore des obstacles à l’ouverture complète et des restrictions sur ce que nous pouvons faire, le regain d’optimisme a a sans aucun doute suscité l’espoir de nombreuses personnes qui planifiaient leurs noces, qui ont dû reporter leur grand jour à cause de la pandémie.

Dans cet esprit, le moment est peut-être idéal pour exploiter ces tendances et créer des campagnes autour de ces notes, basées sur des requêtes de recherche populaires.

Vous pouvez lire le rapport complet sur les tendances en matière de mariage de Google ici.