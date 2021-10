Google met en œuvre un nouveau processus pour permettre aux mineurs de supprimer les images d’eux-mêmes de la recherche Google

Google cherche à donner aux enfants et aux parents plus de contrôle sur la façon dont leur image est utilisée en ligne, avec un nouveau processus simplifié pour les moins de 18 ans pour demander la suppression des photos d’eux-mêmes des résultats de recherche Google.

Selon Google :

« Bien que nous fournissions déjà une gamme d’options aux personnes cherchant à supprimer du contenu de la recherche, nous savons que les enfants et les adolescents doivent relever des défis uniques en ligne, en particulier lorsqu’une photo d’eux est disponible de manière inattendue sur Internet. Avec une nouvelle politique mise en œuvre, toute personne de moins de 18 ans, ou son parent ou tuteur, peut désormais demander la suppression de ses images des résultats de recherche, en suivant quelques étapes simples. Cela signifie que ces images n’apparaîtront pas dans l’onglet Images ou sous forme de vignettes dans aucune fonctionnalité de la recherche Google.

Le processus est assez simple : les utilisateurs qui demandent la suppression de leur image des résultats de recherche peuvent accéder à ce lien et remplir le formulaire de demande de suppression.

Les utilisateurs devront entrer l’URL de l’image, ainsi que les URL de toutes les pages qui incluent l’image. Google demande également les termes de recherche qui renvoient le résultat de l’image, au meilleur de votre connaissance, afin d’obtenir une vue complète de ce qui doit être supprimé de la recherche.

À partir de là, Google évaluera la demande et informera de tout progrès. Google note également, cependant, que la suppression des résultats de recherche n’équivaut pas à la suppression complète de l’image, et les utilisateurs devront également contacter des sites Web individuels pour que cette suppression soit effectuée.

La mise à jour s’inscrit dans le cadre d’une évolution plus large vers la protection des utilisateurs chez Google, conformément à l’évolution des restrictions de confidentialité – et en particulier, aux lois de l’UE concernant la protection de l’identité numérique et l’utilisation abusive des informations personnelles obtenues en ligne.

Les lois de l’UE sur le «droit à l’oubli» ont contraint toutes les plateformes à ajuster leurs politiques de confidentialité, tandis que le Congrès américain évalue également les nouvelles réglementations concernant l’exposition en ligne des mineurs, ce qui est un autre facteur de ce dernier changement. Google a également introduit de nouvelles réglementations pour les jeunes utilisateurs sur YouTube en août.

Il sera intéressant de voir si le changement finit par voir une légère augmentation des demandes de suppression, et si cela pourrait avoir un impact sur les sites Web qui utilisent UGC ou d’autres types de contenu, et inclure involontairement des personnes qui préféreraient ne pas être présentées sur leurs pages.

Pour les spécialistes du marketing, cela mettra davantage l’accent sur l’obtention de la permission explicite des personnes d’inclure leur image dans vos promotions et de prendre plus de précautions avec les plus jeunes. Sinon, vous pourriez courir le risque de voir des pénalités Google, ce qui pourrait avoir un impact sur votre trafic de référencement.

Vous pouvez en savoir plus sur le nouveau processus de suppression de Google ici.