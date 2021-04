Google met la clé sur Play Movies & TV pour certaines plates-formes clés

Google est en train de fermer l’application Play Films et TV pour la plupart des appareils et plates-formes de télévision intelligente.Les utilisateurs devront compter sur YouTube pour accéder au contenu qu’ils ont acheté après l’arrêt.

Google Play Movies & TV devrait disparaître des principales plates-formes de télévision intelligente dans les mois à venir. Selon un e-mail officiel envoyé à 9to5Google, l’application ne sera plus disponible sur Roku ainsi que sur les téléviseurs intelligents LG, Samsung et Vizio.

Le changement aura lieu le 15 juin, après quoi les utilisateurs de l’application Play Films et TV devront compter sur YouTube pour accéder au contenu qu’ils ont acheté et acheter plus de films.

Google a annoncé l’année dernière l’application Google TV, qui remplacera à terme complètement Play Movies & TV. C’est également pourquoi la nouvelle interface utilisateur de Google TV sur le Chromecast mis à jour n’a pas d’application Google Play Films.

Il semble que Google fournira toujours l’accès à Play Films et TV sur la plate-forme Android TV, iOS et Apple TV. Pour toutes les autres plates-formes de télévision intelligente susmentionnées, Google indique que les achats précédents seront disponibles dans l’onglet «Bibliothèque» de YouTube sous la section «Vos films et émissions». Vous devrez vous connecter en utilisant le même compte que celui que vous avez utilisé sur l’application sortante.

La firme explique également que les crédits Google Play peuvent toujours être utilisés dans l’application YouTube. Le contenu de la bibliothèque familiale sera également disponible sur YouTube, mais les achats effectués sur l’application ne seront pas éligibles au partage familial. Vous pouvez toutefois acheter du contenu via le site Web de Google Play pour le partage familial.

Google propose également un code promotionnel de 5,99 $ pour un film gratuit aux clients fidèles.

Lisez aussi: Les meilleurs services de streaming auxquels vous pouvez vous abonner dès maintenant