Google met la touche finale à Android 12 avec la bêta 5

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Google a publié Android 12 beta 5. La version stable d’Android 12 suivra dans les prochaines semaines. La bêta 5 finalise les surfaces et les comportements orientés vers les applications.

Google a publié la dernière et dernière version bêta d’Android 12. La dernière mise à jour, tout comme la précédente, n’ajoute pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités selon ce que Google nous dit.

Le logiciel a atteint la stabilité de la plate-forme avec la version bêta 4 et la version bêta 5 est la version candidate. Cela signifie que toutes les surfaces et tous les comportements faisant face à l’application sont désormais définitifs. Les développeurs peuvent désormais tester et revoir leurs applications pour s’assurer qu’elles sont prêtes pour la version stable d’Android 12.

En parlant de cela, Google dit qu’Android 12 sera officiellement déployé dans “quelques semaines seulement”. Peut-être pouvons-nous nous attendre à une sortie du logiciel de mi-septembre à fin septembre. Malheureusement, la société n’a pas donné de date précise.

De plus, Google a également rendu la version bêta d’Android 12 disponible pour les utilisateurs de Pixel 5a. Le téléphone est assez récent et n’était pas inscrit au programme bêta lors de son lancement. Si vous avez reçu votre Pixel 5a, vous pouvez vous inscrire à la version bêta d’Android 12 ici et commencer à recevoir des mises à jour en direct.

Si vous utilisez déjà une version bêta précédente d’Android 12, un Pixel ou un appareil tiers, vous obtiendrez automatiquement la mise à jour bêta 5. N’oubliez pas que Google s’est associé à OnePlus, Oppo, Realme, Asus, Xiaomi et d’autres pour son programme bêta Android 12.

Cela dit, Oppo a récemment annoncé que son logiciel Color OS 12 basé sur Android 12 sortirait plus tard ce mois-ci. Samsung devrait également lancer la version bêta de One UI 4 basée sur Android 12 en septembre. Nous sommes sûrs que d’autres OEM emboîteront le pas une fois qu’Android 12 deviendra officiel.