Google Mobile Services (GMS) expliqué : qu’est-ce que c’est et pourquoi c’est crucial

Edgar Cervantes / Autorité Android

Le système d’exploitation Android que beaucoup d’entre nous utilisent quotidiennement est souvent appelé logiciel open source. Cela signifie que son code est accessible au public et peut être modifié à l’infini par n’importe qui. Bien que ces déclarations soient effectivement vraies, la grande majorité des appareils Android d’aujourd’hui n’exécutent en fait pas Android pur et open source. Vous pouvez remercier Google Mobile Services (GMS) pour cela.

En un mot, le composant open source d’Android est le projet Android Open Source (AOSP). GMS, d’autre part, repose sur AOSP et fournit une grande partie des fonctionnalités agréables que vous attendez peut-être d’Android d’aujourd’hui.

La principale distinction entre les deux, cependant, est que GMS n’est pas open source. Au lieu de cela, Google octroie gratuitement des licences sélectives aux fabricants d’appareils ou aux OEM.

La grande majorité des appareils Android commerciaux vendus de nos jours incluent GMS d’une manière ou d’une autre. Certaines exceptions existent, bien sûr, mais ce sont généralement des valeurs aberrantes. Alors, que sont les services mobiles de Google et pourquoi tant d’appareils Android les incluent-ils ?

Que sont les services mobiles Google ou GMS ?

GMS signifie Google Mobile Services et est essentiellement un ensemble d’applications et d’API (interfaces de programmation d’applications) installées au niveau du système. Cela signifie essentiellement qu’ils sont profondément intégrés au système d’exploitation.

Le système d’exploitation Android en lui-même comprend déjà un tas d’API. Les applications doivent simplement appeler ces API pour faire des choses comme allumer la lampe de poche, accéder aux caméras de l’appareil ou interagir avec le système de fichiers.

Google Mobile Services étend cette fonctionnalité de base pour inclure une intégration système approfondie pour des éléments tels que la détection d’entraînement via des capteurs intégrés, l’accès aux services de paiement tels que Google Pay et les sauvegardes dans le cloud via Play Games, entre autres.

GMS aide les développeurs à intégrer les services Google dans leurs applications.

GMS est également considéré comme essentiel pour une autre raison : il donne accès à de nombreuses applications que vous utilisez probablement quotidiennement. Cela inclut le Play Store, la recherche Google (et l’assistant Google), Google Maps, Gmail, Chrome et YouTube, entre autres.

Même si vous n’utilisez aucune de ces applications, vous bénéficiez probablement toujours de GMS de bien d’autres manières. Lorsque vous avez allumé votre smartphone Android pour la première fois, il est probable que vous vous soyez connecté à votre compte Google. Ce processus dépend entièrement de GMS et permet la synchronisation automatique de vos contacts, de votre calendrier et de vos paramètres, y compris les mots de passe Wi-Fi enregistrés à partir d’appareils précédents.

Comment GMS profite-t-il aux utilisateurs d’Android ?

Outre les avantages dont nous avons déjà parlé, comme l’accès aux applications et aux services de Google, GMS est également utile car il aide les utilisateurs à recevoir des mises à jour logicielles mineures et des correctifs de sécurité. Au-delà de cela, GMS inclut des fonctionnalités de niche qui ne sont pas visibles pour les utilisateurs finaux mais qui sont utiles pour les développeurs d’applications.

Prenez ML Kit, par exemple, qui fait partie des services mobiles de Google. Il fournit plusieurs API d’apprentissage automatique sur l’appareil, allant de la numérisation de codes-barres aux suggestions de réponses intelligentes, dont les développeurs peuvent tirer parti. Une application peut simplement utiliser les modèles fournis par Google pour réduire à la fois le temps de développement et la complexité.

Une fonction plus pratique est Fast Pair, qui permet à votre téléphone de détecter automatiquement les appareils Bluetooth à proximité. De même, des fonctionnalités telles que Find My Device, Smart Lock et Digital Wellbeing reposent également sur la présence de Google Mobile Services.

GMS active des fonctionnalités telles que Find My Device, Smart Lock et inclut même des modèles d’apprentissage automatique de base pour les applications.

Certaines applications s’appuient également sur GMS pour fournir une fonctionnalité de notification push. Le service Firebase Cloud Messaging (FCM) simplifie le développement des petites applications et supprime le besoin d’applications individuelles pour gérer la livraison des notifications.

GMS aide également Google à fournir rapidement des mises à jour logicielles sur votre appareil, quel que soit le fabricant. Auparavant, vous deviez attendre une mise à jour complète du logiciel pour recevoir de nouvelles fonctionnalités ou des correctifs de sécurité. Ce ne serait pas un problème, sauf que la plupart des appareils ne reçoivent des mises à jour que pendant les deux premières années après leur sortie.

Lire la suite: Google prend encore plus de contrôle sur les mises à jour du système d’exploitation avec Android 12

À partir de 2019, Project Mainline a modularisé le système d’exploitation et permet désormais à Google de fournir des mises à jour de fonctionnalités et de sécurité via le Play Store. Les avantages de sécurité de GMS s’étendent également aux applications installées sur l’appareil. Le service Google Play Protect, introduit il y a quelques années, analyse les applications installées en arrière-plan pour vous avertir si quelque chose de malveillant est trouvé.

Plus récemment, Google a également mis à jour GMS pour inclure des API de recherche de contacts au plus fort de la pandémie de COVID-19. Les API ont été utilisées avec succès par les organismes de santé de quelques pays, dont le Royaume-Uni.

Tous les appareils Android incluent-ils le GMS ?

Ryan Haines / Autorité Android

Pour la plupart, oui. La grande majorité des appareils Android sont livrés avec GMS, car c’est ce que la plupart des consommateurs attendent d’un appareil Android. Il y a bien sûr des exceptions à cela, et nous en discuterons dans la section suivante.

Même si le GMS est omniprésent de nos jours, il n’est pas vraiment facile à inclure pour les fabricants. Les fabricants d’appareils ont besoin d’une licence de Google pour regrouper GMS. Par la suite, chaque appareil qu’ils produisent doit également répondre à un critère minimum. La certification, également appelée accord de distribution d’applications mobiles (MADA), exige que les appareils répondent à certaines exigences.

Les tests effectués pour déterminer l’éligibilité d’un appareil à la certification GMS sont assez complets. Le document de définition de compatibilité (CDD) est mis à jour à chaque sortie d’une nouvelle version d’Android. Au total, le CDD pour Android 11 s’étend sur 136 pages. Il impose des exigences minimales pour tout, de la résolution de l’écran de l’appareil à la présence de fonctionnalités de confidentialité sur le front du logiciel.

Google utilise les licences GMS pour standardiser les appareils Android.

Pourquoi Google s’en soucie-t-il ? Parce qu’il veut faire d’Android une expérience cohérente. Les utilisateurs attendent des fonctionnalités de base sur tous les appareils Android et le CDD est le seul moyen pour Google d’obliger les fabricants à coopérer. Dans le passé, le géant de la recherche a également utilisé le CDD pour forcer les OEM à prendre en charge des fonctionnalités émergentes telles que l’USB-C PD.

Malgré ces exigences quelque peu onéreuses, les fabricants n’hésitent pas à ajouter le GMS car il est devenu le standard de l’industrie pour les appareils Android.

Pouvez-vous utiliser Android sans les services Google ?

Kris Carlon / Autorité Android

Oui, Android est un système d’exploitation parfaitement fonctionnel en lui-même et peut faire la plupart des choses que vous attendez de lui sans les services mobiles de Google. En fait, la grande majorité des smartphones Android vendus en Chine n’incluent pas du tout GMS et ne l’ont jamais fait. Bien sûr, c’est parce que Google est interdit et inaccessible en Chine.

Un autre exemple est Fire OS, qui est préinstallé sur la gamme de tablettes d’Amazon, comme le Fire HD 8. L’absence de GMS signifie que vous ne trouverez pas le Play Store de Google sur les appareils Amazon. La raison en est simple : la propre boutique d’applications d’Amazon génère des revenus grâce à la vente d’applications et de contenu.

Huawei a été notoirement interdit d’utiliser de nombreux composants et services fournis par des entreprises américaines, y compris le GMS de Google. Depuis quelques années, les téléphones et tablettes Huawei sont expédiés sans GMS, ce qui réduit considérablement leur utilité en dehors de la Chine.

Alors, à quoi ressemble l’expérience sans GMS ? Eh bien, ce n’est pas très pratique si vous êtes habitué à l’écosystème de Google. Sur les appareils Amazon, vous êtes bloqué avec les applications disponibles sur l’Amazon App Store. Le chargement latéral est une option, mais les applications tierces peuvent ne pas fonctionner correctement ou refuser carrément de s’ouvrir dans certains cas. Cela est souvent dû au fait que les applications dépendent fortement de la dorsale GMS de l’appareil. C’est une situation similaire pour les appareils Huawei.

Une application qui vous oblige à vous connecter via votre compte Google, par exemple, échouera en l’absence des API nécessaires. Dans cette veine, des applications comme Uber ou Lyft qui utilisent Google Maps pour leurs fonctionnalités de base peuvent également générer des erreurs ou refuser de s’ouvrir.

Les applications Google et tierces peuvent ne pas fonctionner correctement en l’absence de GMS.

Malgré cette expérience souvent inférieure, un petit groupe de passionnés préfère un smartphone sans GMS pour les avantages de la confidentialité. L’absence de GMS signifie que votre appareil est totalement libre de l’influence ou de la collecte de données de Google.

Jimmy Westenberg / Autorité Android

De nos jours, Android fonctionne sur à peu près tous les facteurs de forme, des montres intelligentes aux téléviseurs en passant par les voitures. Alors, le GMS existe-t-il également pour ces facteurs de forme non-smartphone ? Oui, Google fournit une certification GMS pour six types d’appareils. Les appareils compatibles incluent les smartphones, les tablettes, Android TV, Android Auto, Android Go, Chrome OS et Wear OS.

GMS existe sur à peu près tous les types d’appareils Android, des appareils portables aux systèmes d’infodivertissement embarqués.

L’existence de GMS dans plusieurs facteurs de forme aide énormément les développeurs d’applications. Une application Wear OS, par exemple, peut utiliser la même API de cartographie ou une API similaire présente dans la version smartphone de l’application, grâce à la standardisation fournie par GMS. Encore une fois, cela réduit le temps de développement des applications compagnons ou multiplateformes.

Lire la suite: Les meilleures applications Wear OS pour votre montre

Certains fabricants de matériel n’ont pas le choix lorsqu’il s’agit de regrouper GMS avec des appareils autres que les smartphones ou les tablettes. Wear OS et Android TV, par exemple, sont également des logiciels propriétaires et étroitement intégrés aux services de Google. Par conséquent, chacun de ces appareils doit être autorisé à inclure GMS.

Pouvez-vous installer vous-même les services Google ?

Les appareils Android sont généralement préinstallés avec GMS directement du fabricant. Cependant, il y a des cas où cela ne se vérifie pas. Si vous possédez une tablette Kindle Fire HD, par exemple, vous souhaiterez peut-être installer les services mobiles de Google. Cela vous permet d’accéder au Play Store et à d’autres applications Google.

Voir également: Comment installer Google Play sur les tablettes Amazon Kindle Fire

Malheureusement, il n’y a pas de réponse universelle à cette question. Le processus d’installation de GMS varie en complexité en raison du simple fait que le logiciel de chaque fabricant est différent.

Cela dit, vous pouvez facilement charger GMS sur la gamme de tablettes Kindle Fire. Amazon a peu fait pour empêcher ses utilisateurs de le faire. Les appareils vendus par Xiaomi en Chine peuvent également inclure le cadre de service Google Play. Si vous avez de la chance, vous n’aurez qu’à charger une ou deux applications pour activer toutes les fonctionnalités.

Comme vous pouvez probablement le constater, rien dans ce processus n’est certain. Pendant quelques mois en 2021, Xiaomi aurait livré des appareils sans le framework Play Services, rendant l’installation de GMS beaucoup plus difficile. Pourtant, ce n’est généralement un problème que si vous importez des appareils vendus exclusivement en Chine.

L’installation de GMS sur un appareil non certifié est possible, mais vous pouvez rencontrer des problèmes.

De même, les appareils Huawei ne peuvent inclure aucun logiciel lié à Google sur leurs appareils en raison des restrictions commerciales en cours. À cette fin, Huawei a développé un remplacement complet du GMS, baptisé Huawei Mobile Services (HMS). L’offre comprend des applications destinées aux utilisateurs, une boutique d’applications, un assistant virtuel et un stockage en nuage. Plus particulièrement, il est livré avec des API compatibles GMS sur le backend pour aider à améliorer la compatibilité avec les applications tierces.

Dans l’ensemble, la difficulté de charger GMS sur un appareil non certifié peut aller de quelques minutes de travail à plusieurs heures de dépannage. Et le résultat final peut ne pas être aussi complet. Votre meilleur pari est d’acheter simplement un appareil qui est livré avec les services Google en premier lieu.

En résumé, Google Mobile Services est au cœur de l’expérience Android moderne. Des smartphones et tablettes aux téléviseurs et haut-parleurs intelligents, c’est un composant clé qui permet à vos applications et services de fonctionner comme vous le souhaitez.