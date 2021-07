Google modifie les conditions de partage des revenus de Stadia

Le géant de la recherche et de la publicité Google apporte quelques changements au fonctionnement du partage des revenus sur son service de streaming Stadia.

Lors d’un événement principal hier (mardi 13 juillet), la société a déclaré qu’à partir de fin juillet, les entreprises derrière les jeux du niveau d’abonnement Stadia Pro recevront une part des revenus générés par ce niveau.

Google offrira aux développeurs et aux éditeurs une tranche de 70 % de l’argent provenant de ce niveau d’abonnement, en fonction du nombre de “jours de session” que les gens ont passés à jouer à leurs jeux. Un jour de session, c’est quelqu’un qui joue à un titre Stadia Pro une fois par jour, ce qui semble être quelque chose qui pourrait être facilement manipulé.

De plus, les développeurs recevront 85 % des revenus des jeux vendus sur le Stadia Store et sortis après le 1er octobre. Cela ne s’applique qu’aux premiers 3 millions de dollars de revenus générés par un jeu, lorsque la répartition revient à sa “partition actuelle”, quelle qu’elle soit.

Stadia a connu une période difficile depuis son lancement en novembre 2019. Début 2021, Google a annoncé la fermeture de ses studios propriétaires Stadia Games and Entertainment. Cela était apparemment dû aux inquiétudes entourant les activités de fusions et acquisitions dans le secteur, notamment Microsoft s’emparant de ZeniMax Media. Le chef de la division première partie de Stadia – Jade Raymond – est également parti à ce stade.

À la suite de cette nouvelle, il a été rapporté que Stadia n’avait pas répondu aux attentes de Google et que la société avait déboursé d’énormes sommes d’argent pour apporter les titres existants à la plate-forme.

En mai de cette année, Google a insisté sur le fait que Stadia était “bien vivant” dans une interview avec GI.biz.

