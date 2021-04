Google montre à quel point il est facile de passer au Pixel, mais cela ne signifie pas que vous devriez – .

Google vient de publier une courte annonce vidéo qui fait un excellent travail vous montrant à quel point il est facile de passer d’un smartphone différent – ou même d’une banane – à un nouveau téléphone comme le Pixel 5, et quels mouvements de karaté vous pouvez apprendre pendant que vos données sont transféré. Mettant de côté le coup évident d’une certaine entreprise sur le thème des fruits, le fait est que Google fournit des outils pour déplacer toutes vos données d’un ancien smartphone vers un nouvel appareil. Mais quoi que vous fassiez, vous ne devriez absolument pas passer à un Pixel 5 pour le moment.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon ne peuvent pas croire que ces écouteurs les plus vendus avec 133000 critiques 5 étoiles ne coûtent que 24 $! Prix ​​courant: 29,99 $ Prix: 23,99 $ Vous économisez: 6,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

J’ai souvent dit que le Pixel 5 avait un énorme défaut. Le téléphone dispose d’un processeur de milieu de gamme qui ne sera jamais suffisant pour satisfaire quiconque sur le marché pour un véritable téléphone phare. Ce processeur de milieu de gamme vieillira et vieillira rapidement, ce qui n’est pas génial si vous cherchez à vous accrocher à votre smartphone pendant quelques années.

Si vous voulez absolument un nouveau téléphone Pixel et que vous avez attendu si longtemps, vous devriez oublier les modèles 2020. Il ne faudra pas longtemps avant que Google lance le Pixel 5a, qui devrait offrir plusieurs mises à niveau par rapport au Pixel 4a de l’année dernière. Si vous voulez un Pixel phare, attendez le Pixel 6.

Dans environ six mois, Google lancera la nouvelle série Pixel 6, qui devrait comporter le processeur personnalisé de première génération de Google. Espérons que ce sera une plate-forme capable de rivaliser avec les meilleurs téléphones Android de l’année basés sur le Snapdragon 888 ou l’Exynos 2100. Ce Pixel devrait être un pari plus sûr pour l’avenir que le Pixel 5.

D’un autre côté, si vous avez besoin d’un tout nouveau téléphone en ce moment, les Galaxy S21 et OnePlus 9 sont disponibles et ont des spécifications adaptées à un véritable produit phare. Les modèles S21 bénéficient déjà de bien meilleures offres que les prix de lancement initiaux, et les téléphones OnePlus viennent d’être dévoilés. Samsung a également annoncé quelques téléphones de milieu de gamme plus abordables qui dépasseront ses produits phares, qui devraient bientôt être lancés aux États-Unis. OnePlus vend un OnePlus 9R moins cher en Inde, qui pourrait être lancé dans d’autres marchés émergents plus tard.

En ce qui concerne la société fruitière que Google pourrait taquiner dans l’annonce, presque tous les iPhone de l’inventaire d’Apple seraient meilleurs que les téléphones Pixel actuels en termes de performances. Les best-sellers, y compris l’iPhone 11, l’iPhone SE et l’iPhone 12, disposent tous de puces bien meilleures que le Pixel 5 et d’une expérience plus rapide. Et l’iPhone SE a un prix encore meilleur.

Cela dit, si vous souhaitez transférer vos données d’un Android ou d’un iPhone vers un Pixel, assurez-vous de suivre les instructions appropriées du tutoriel de passage de Google au Pixel. L’annonce Pixel complète de Google suit ci-dessous:

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon ne peuvent pas croire que ces écouteurs les plus vendus avec 133000 critiques 5 étoiles ne coûtent que 24 $! Prix ​​courant: 29,99 $ Prix: 23,99 $ Vous économisez: 6,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.